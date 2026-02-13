에이티즈, 미니 13집 초동 154만 장 돌파…여섯 번째 '밀리언셀러'

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 'K-팝 대표주자' 위엄을 뽐냈다.

지난 6일 발매된 에이티즈의 13번째 미니 앨범 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'는 초동 판매량(앨범 발매 후 일주일간의 판매량) 154만 장 이상을 기록했다.

이로써 에이티즈는 미니 8집, 미니 9집, 정규 2집, 미니 10집, 미니 11집에 이어 미니 13집까지, 통산 여섯 번째 밀리언 셀러 음반을 탄생시키며 'K팝 대표주자' 에이티즈의 컴백을 향한 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 확인시켰다.

에이티즈의 미니 13집은 발매와 동시에 한터차트 실시간 및 일간 피지컬 앨범 차트, 써클차트 실시간 및 일간 리테일 앨범 차트, 벅스 일간 앨범 차트, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트, 유러피안 아이튠즈 앨범 차트에서 모두 1위에 안착했다.

그뿐만 아니라 한터차트 주간 피지컬 앨범 차트 1위, 벅스 주간 앨범 차트 1위, 써클차트 주간 앨범 차트 1위, 주간 리테일 앨범 차트 2위 등 다양한 주간 음반 차트를 석권하기도 했다.

타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'은 벅스 실시간 및 일간 차트 1위, 21개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송 차트 1위, 써클차트 주간 다운로드 차트 1위 등 국내외 음원 차트에서 정상에 올랐다.

에이티즈의 컴백을 향한 관심은 세계적으로 뜨겁다. 북미 최대 애니메이션 OTT '크런치롤', 미국 프로야구 메이저리그 'MLB', 프랑스 온라인 음악 스트리밍 서비스 'Deezer' 등 다양한 글로벌 채널에서 에이티즈 콘텐츠에 댓글을 달며 높은 관심을 보였다.

특히 미국 항공우주국인 'NASA'는 미니 13집 수록곡 '나사(NASA)' 가사인 "Shoot for the stars like"를 인용해 게시물을 업로드하는 등 곳곳에서 발휘되는 에이티즈의 글로벌 영향력을 실감케했다.

이 가운데 에이티즈는 지난 11일 방송된 MBC M '쇼! 챔피언'에서 '아드레날린'으로 1위를 차지했다. 이날 예정된 스케줄로 인해 방송에 출연하지 못한 에이티즈는 VCR 영상을 통해 "에이티니(공식 팬덤명)의 많은 사랑과 응원 덕분에 소중한 1위를 할 수 있었다. 이제 막 시동을 걸었으니 앞으로도 멋진 모습 보여드리겠다. 에이티즈와 활활 타오를 준비하자"라며 가사를 활용해 재치 있는 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]