[코르티나담페초 스텔라] 최가온, 3차 시기 역전 드라마… 17세에 이룬 한국 설상 첫 금메달 ‘새 역사’

최가온이 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 금메달을 획득한 뒤 두 팔을 번쩍 들어 기뻐하고 있다.뉴시스

최가온이 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 고난도 기술을 선보이고 있다. 뉴시스

[권영준 기자] 1차 시기 큰 부상을 당했다. 하지만 간절함으로 다시 일어섰다. 2차 시기마저 넘어졌다. 모두가 고개를 숙일 때, 이탈리아의 밤하늘을 갈랐다. 최가온(세화여고)이 한국 설상 종목 사상 최초로 동계 올림픽 금메달을 획득하는 새 역사를 새겼다.

최가온은 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 정상에 올랐다. 이번 대회 한국 선수단 첫 번째 금메달이다. 특히 2008년 11월생인 최가온은 17세3개월을 나이로 포디움 가장 높은 자리에 오르며 강력한 경쟁자이자 올림픽 3연패에 도전한 클로이 김이 2018년 평창 대회 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)을 경신했다.

최가온이 지난 12일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선에서 공중 회전을 시도하고 있다. 뉴시스

한편의 드라마였다. 불굴의 의지와 간절함이 그대로 묻어났다. 최가온은 1차 시기 두 번째 점프를 시도하다가 크게 넘어졌다. 점프 후 내려오는 과정에서 슬로프 턱에 보드가 걸려 넘어졌다. 눈 위에 그대로 쓰러진 그는 한동안 일어나지 못했다. 의료진이 급하게 슬로프 안으로 들어갔다. 큰 부상을 당한 것으로 보였다.

하지만 최가온은 포기하지 않았다. 툭툭 털고 다시 일어섰다. 2차 시기를 앞두고 경기장 전광판에 DNS(출전 불가) 표시가 뜨면서 큰 우려를 낳았으나, 스타트 라인에 모습을 드러내 박수 갈채를 받았다. 결과는 또 다시 실패. 레이스 도중 또 한 번 넘어졌다. 17세 소녀의 올림픽 도전은 이렇게 끝나는 듯 보였다. 이때까지 순위는 결선 출전 12명 중 11위.

최가온이 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 넘어지고 있다. 뉴시스

하지만 기회는 있었다. 하프파이프는 스노보드를 타고 기울어진 반원통형 슬로프에서 공중 연기를 펼치는 경기다. 심판들이 채점해 순위를 정한다. 심사 기준은 5가지로, 난이도, 높이, 수행 능력, 다양성, 창의성 등을 평가한다. 결선에선 12명의 가 선수가 3차 시기까지 기술을 시도해 가장 높은 점수를 최종 점수에 반영한다. 막판 대역전극이 가능한 종목, 최가온은 이 기회를 제대로 잡았다. 3차 시기에서 고난도 기술을 성공하며 끝내 완주에 성공했다. 완벽한 기술에 90.25점의 고득점을 챙겨겼다.

최가온이 3차 시기를 성공하기 전까지 1위를 달리던 클로이 킴은 마지막 3차 시기에서 넘어지면서 역전에 실패하며 최가온의 금메달이 확정됐다. 3위는 85.00점의 오노 미쓰키(일본)다.

설상 종목 사상 첫 금메달 쾌거다. 한국 스키는 2018년 평창 대회 스노보드 평행대회전 이상호, 그리고 이번 대회 같은 종목 김상겸의 은메달이 최고 성적이다. 또한 이번 대회 여자 스노보드 빅에어 유승은이 동메달을 획득한 바 있다. 금메달은 최가온이 사상 처음이다.

정상에 대한 부담감, 17세 소녀는 제대로 즐겼다. 2008년생 최가온은 일찌감치 스노보드 신동으로 불렸다. 2023년 최연소 기록(14세2개월)으로 X게임에서 우승했다. 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 데뷔 무대였던 2023년 12월 미국 콜로라도주 코퍼마운틴 대회에서도 정상에 올랐다. 위기도 있었다. 2004년 허리 부상으로 1년간 재활에만 매달려야 했다. 걱정 속에 복귀한 이번 시즌, 올림픽을 앞두고 출전한 세 차례 월드컵을 모두 제패하며 기대감을 끌어올렸다. 그리고 우승 후보라는 부담감을 이겨내고, 이번 대회 정상에 오르며 기대감을 100% 충족했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

