곤지암리조트 “설 연휴, ‘전통놀이 챌린지’ 도전해보세요”

곤지암리조트 스키장이 설 명절을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 전통놀이 체험 이벤트를 오는 14일부터 17일까지 총 4일간 진행한다.

이번 설 명절 이벤트는 동계스포츠의 응원을 기원하는 마음을 담아 리조트 대표 선수는 바로 당신이라는 챌린지 방식이 결합된 ‘설(雪)레는 한판 승부’로 준비했다. 행사는 스키장 메인 광장인 시계탑광장에서 선보일 예정이다.

전문 사회자가 진행하는 메인 경기존과 상시 운영하는 트레이닝존이 조성된다. 행사 현장에서 럭키드로우 이벤트도 진행된다.

메인 경기는 각기 다른 3종의 전통놀이 경기를 시간대별로 진행하여 챌린지 방식으로 참여할 수 있다. ▲눈을 감은 상태로 소리를 듣고 투호를 던져 명중시키는 ‘절대 음감 투호 경기’를 시작으로 ▲사회자의 구령에 맞춰 힘껏 내리치며 온 가족의 호흡을 맞춰보는 ‘복떡 합심 메치기 경기’ ▲여러 가지 액운이 담긴 딱지를 골라 액운을 타파하며 넘기는 ‘액운 타파 딱지 승부전’ 총 3종의 전통놀이 경기가 진행되어 온 가족이 명절의 즐거움을 함께 할 수 있다.

투호 경기와 딱지 승부전은 미션 성공 시 대형 초콜릿 금메달이 기프트로 제공된다. 떡메치기의 경우 경기 참여 후 인절미 시식 타임이 있어 설 명절과 동계스포츠의 기쁨을 함께 만끽할 수 있다.

한편, 곤지암리조트는 설 명절을 맞아 겨울 레포츠 여행을 떠나는 이들을 위해 오는 13일부터 18일까지 기존 운영 시간보다 1시간 조기 오픈하여 오전 8시부터 얼리 모닝 스키를 즐길 수 있도록 확대 운영할 예정이다.

스키와 보드가 동계스포츠를 대표하는 종목인 만큼 오는 22일까지 스키장을 이용한 스키어와 보더는 금과 은의 행운의 경품 기회를 잡을 수 있는 빅토리 이벤트에 참여할 수 있다.

이벤트 관련 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

