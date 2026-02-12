뼈아픈 실수…모굴 스키 정대윤, 1차 결선서 고배

사진=AP/뉴시스

뼈아픈 실수가 나왔다.

한국 프리스타일 스키 모굴 ‘간판’ 정대윤(서울시스키협회)이 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 1차 결선에서 고배를 마셨다. 12일 이탈리아 리비뇨 에어리얼 모굴 파크에서 열린 대회 프리스타일 스키 남자 모굴 1차 결선에서 34.28점을 기록했다. 전체 20명 중 19위에 그쳤다. 상위 8위까지 진출하는 2차 결선에 오르지 못했다.

모굴은 스키를 타고 약 1m 높이의 눈 둔덕으로 뒤덮인 코스를 빠르게 내려오고 점프대에서 날아올라 공중 연기도 펼치는 종목이다. 턴과 공중 동작 그리고 시간이 성적에 반영된다.

정대윤은 1차 예선에서 65.51점으로 기대 이하의 성적을 거뒀다. 29위 중 27위로 결선에 직행하지 못했다. 대신 2차 예선서 반전을 꾀했다. 77.36점을 기록, 20명 중 4위에 올라 상위 10위까지 주어지는 결선 진출권을 획득했다. 한국 선수로는 최초였다.

아쉽게도 정대윤의 도전은 여기까지였다. 7번째 주자로 출발한 정대윤은 레이스 중반 중심을 잃고 미끄러졌다. 공중에서 네 바퀴를 돌았으나 좋은 점수를 받긴 어려웠다.

정대윤은 오는 15일 프리스타일 스키 남자 듀얼 모굴에서 다시 포디움에 도전한다.

