“카스 0.0와 동계올림픽 응원하자”

오비맥주는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 공식 글로벌 파트너인 카스 0.0와 함께 소비자 참여형 SNS 응원 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

회사 측은 “이번 이벤트는 동계올림픽 주요 경기가 한국 시간 기준 늦은 밤과 이른 오전 시간대에 집중된 점을 고려해, 부담 없이 즐길 수 있는 논알코올 음료 카스 0.0를 응원 음료로 제안하기 위해 기획됐다”고 소개했다.

오비맥주는 카스 0.0를 비롯, 다양한 논알코올·무알코올·저도주 음료 포트폴리오를 통해 소비자가 자신의 주량과 상황에 맞는 선택을 할 수 있도록 다양한 옵션을 제공하고 있다.

이벤트는 19일까지 오비맥주 공식 인스타그램에서 운영된다. 참여 방법은 이벤트 게시물에 카스 0.0와 함께 응원하고 싶은 대한민국 경기 종목을 댓글로 남기면 된다. 오비맥주는 제25회 동계올림픽을 기념해 참여자 중 25명을 추첨, 카스 0.0 1박스(24캔)를 증정한다.

이벤트 콘텐츠에는 생성형 AI 기술이 활용됐다. 카스 0.0캔을 캐릭터화해 쇼트트랙, 컬링, 피겨스케이팅 등 인기 동계 종목을 역동적으로 즐기는 모습을 생동감 있게 구현했다.

카스 0.0는 2024 파리올림픽에 이어 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서도 카스 프레시, 카스 라이트와 함께 공식 파트너로 참여한다.

오비맥주 관계자는 “동계올림픽 공식 파트너로서 대한민국 선수단을 향한 응원 열기를 소비자와 함께 이어가기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 논알코올 음료를 활용해 더 책임있고 지속가능한 즐거움을 전할 수 있는 다양한 캠페인을 이어갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

