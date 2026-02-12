겨울잠 깬 티익스프레스… “설 연휴, 에버랜드서 스트레스 타파”

에버랜드가 겨우내 운행을 중단했던 주요 야외 어트랙션들을 이번 주말부터 순차적으로 가동한다고 12일 밝혔다.

먼저 에버랜드의 최고 인기 어트랙션인 '티익스프레스'가 겨울잠에서 깨어나 오는 14일부터 운행을 재개한다.

티익스프레스는 약 3분간의 탑승 시간동안 최고 시속 104km로 질주하며 56m 높이에서 77도 각도로 낙하하는 등 총 12차례의 무중력 구간을 통과하는 최강의 스릴 어트랙션이다.

지난 10일 인스타그램, 유튜브 등 에버랜드 SNS에는 티익스프레스 재가동 소식을 알리는 1인칭 탑승 영상이 게시됐다. ‘화면으로 볼 뿐인데 소리지르고 있어요’, ‘이번 주말에 오픈한다고? 바로 가야겠다’ 등 생생한 시청 소감을 담은 댓글이 다양하게 올라오며 기대감을 한층 높이고 있다.

에버랜드 관계자는 “티익스프레스 재가동에 앞서 안전 전문가들이 매일 아침 고공 56m까지 올라가 레일 상태를 직접 확인하고, 열차 상태점검과 시운전 테스트를 반복하는 등 안전점검을 철저하게 진행하고 있다”고 말했다.

티익스프레스에 이어 물 속에서 운행하는 수상 어트랙션들도 재가동에 돌입한다.

원형 보트를 타고 580m 길이의 수로를 따라 물살을 가르는 ‘아마존 익스프레스’, 약 6분간의 래프팅 코스에서 20m 높이의 빅드롭(Big-drop)과 뒤로 떨어지는 백드롭(Back-drop)을 연속으로 경험할 수 있는 ‘썬더폴스’가 오는 21일부터 운행을 재개할 예정이다.

각 어트랙션의 오픈 일정과 운영 여부는 기상 상황에 따라 변동될 수 있어 방문 전 에버랜드 홈페이지를 확인하는 것이 좋다.

