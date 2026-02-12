“건강이 복”… 정관장, 홀로 어르신께 따뜻한 ‘효배달’

정관장이 설 명절을 맞아 홀로 계신 어르신들의 건강한 새해를 응원하는 ‘건강이 복이다’ 효(孝)배달 캠페인을 진행한다.

캠페인은 기업, 임직원, 누리꾼이 함께 참여해 명절마다 홀로 지내는 어르신들께 건강과 정성을 전하는 정관장의 대표 사회공헌 활동이다. 2021년 추석부터 매년 명절마다 이어져 올해로 시즌 10회째를 맞았다. 누적 수혜자는 약 1만2000명, 누적 일반인 누리꾼 기부 참여자는 약 2만2000명에 달한다.

이번 2026년 설 효배달 캠페인은 명절을 맞아 가장 소중한 선물인 ‘건강’과 ‘복’의 의미를 담아 어르신들께 온기를 전하고자 기획됐다. ‘건강이 복이다’ 효배달을 통해 정관장 제품을 비롯한 건강용품과 함께 명절을 느낄 수 있는 전, 나물 등의 음식을 전달한다.

정관장 임직원들은 지난 11일 서울시 노원구 대한적십자사 북부봉사관에서 명절 음식을 준비했다. 사단법인 한국중찬문화교류협회 구광신 회장, 흑백요리사 임태훈 셰프 등 적십자 조리사봉사회 중식 셰프들이 함께 참석해 의미를 더했다. 명절 음식과 건강 물품은 대한적십자사와 따뜻한 동행 자원봉사자들을 통해 홀로 계신 어르신 가정에 직접 전달된다.

정관장 효배달 캠페인은 임직원 기부금과 동일한 금액을 회사가 추가로 지원하는 매칭 그랜트 방식의 ‘정관장 펀드’와 네이버 해피빈을 통한 누리꾼 기부를 더해 운영된다. 캠페인을 통해 조성된 기부금은 서울시 내 차상위계층 홀로 어르신 2천 세대와 과천-대전-원주 등 전국 사업장이 있는 지역 사회의 홀로 어르신 1천 세대를 위한 종합 효배달 패키지를 준비하는 데 사용된다.

홀로 어르신께 건강한 설 명절을 선물하고 싶은 누구나 참여할 수 있는 정관장 효배달 캠페인은 2월 20일까지 네이버 해피빈 굿액션에서 참여 가능하다. 설맞이 세배, 윷놀이 등 효배달 미션을 완료하면 기부콩 5개를 받아 원하는 모금함에 기부할 수 있다. 기부와 댓글 이벤트 참여자 추첨을 통해 정관장 제품도 제공한다.

KGC인삼공사 관계자는 “새해를 맞아 홀로 어르신들이 따뜻한 설을 맞이할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다”며 “앞으로도 정관장은 명절마다 이어온 효배달을 통해 우리 사회에 온기가 필요한 곳에 꼭 필요한 나눔을 꾸준히 실천해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

