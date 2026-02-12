팀코리아의 뜨거운 겨울, 공식파트너가 함께 뛴다

사진=대한체육회 제공

대한체육회(회장 유승민)의 공식후원사들은 이번 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’을 맞아 대한민국 선수단 ‘팀코리아(Team Korea)’의 도전과 여정을 응원하기 위한 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.

이번 활동은 대한체육회와 공식 후원 협약을 체결한 기업들이 공식파트너 자격으로 추진하는 올림픽 마케팅으로, 팀코리아의 가치와 올림픽의 감동을 국민과 공유하기 위해 각자의 전문성과 자산을 바탕으로 전개하고 있다.

국제올림픽위원회(IOC)의 공식파트너(Worldwide Partner)인 삼성전자는 갤럭시 S25 울트라를 활용해 밀라노코르티나동계올림픽에 출전하는 팀코리아 선수단의 공식 프로필 촬영을 진행했다. 선수별·종목별 특징을 담은 사진 및 영상 촬영을 통해 올림픽에 나서는 선수들의 당당한 모습을 선보였다.

맥주 부문 TOP 후원사인 오비맥주 카스는 ‘잊히지 않을 우리들의 이야기’ 캠페인을 통해 팀코리아를 응원하고 있다. 카스는 선수단을 대상으로 응원 선물을 제공하는 한편, 밀라노 현지에서 운영 중인 코리아하우스의 공식 만찬주로 카스 프레시 패밀리를 선보이고, 부스 운영을 통해 현장 방문객 및 해외 팬들과 올림픽의 열기를 함께 나누고 있다. 국내에서도 소셜 미디어에 메달 획득의 순간을 공유하며 팀코리아를 향한 응원의 목소리를 전하고, 전국 주요 거점 업장에서 올림픽과 연계한 프로모션을 진행 중이다.

대한체육회 공식파트너들의 활동도 이어지고 있다. CJ는 밀라노 코리아하우스 타이틀 스폰서로 참여해 코리아하우스를 찾은 관람객에게 한국 문화를 소개하고 있으며, 올림픽 현지에서 운영 중인 급식지원센터에 음식을 제공해 선수들이 한식을 통해 컨디션을 유지할 수 있도록 지원하고 있다. 또한 대회에 앞서 태릉 및 진천 국가대표선수촌에서 ‘비비고데이’ 행사를 개최해 선수단을 응원했으며, 올리브영은 해외에서 경기에 나서는 선수단을 응원하기 위해 출장·여행용 ‘K-뷰티 키트’를 제작해 결단식에 참여한 선수단 전원에게 제공했다.

네이버는 밀라노코르티나동계올림픽 뉴미디어 중계사로서 네이버 스포츠와 치지직을 통해 대회 전 종목을 중계하는 한편, 올림픽 특집 페이지를 운영 중이다. 해당 페이지에 팀코리아 선수단 전원의 사진과 영상을 게시해, 국민들이 선수들의 도전과 이야기에 주목하며 응원할 수 있는 환경을 마련했다.

우리금융그룹은 TV 광고, SNS 및 옥외광고 등을 통해 ‘우리’ 팀코리아 선수단을 응원하는 메시지를 전달하고 있다. 우리금융그룹의 광고모델인 아이유가 내레이션을 맡아 일상 곳곳에서 국가대표를 응원하는 국민들의 모습을 보여주는 ‘대한민국 국가대표 금융그룹’ 광고 CF를 공개해 동계올림픽 응원 분위기를 조성하고 있다. 또한, 8개 계열사가 함께 선수단의 선전을 기원하는 고객 참여형 이벤트를 올림픽 기간 동안 진행하며 선수들을 향한 국민적 관심 제고에 앞장서고 있다.

두나무(업비트)는 공식 모델 차준환 피겨스케이팅 선수와 함께 팀코리아 71명 선수 모두를 응원하는 TV 광고를 송출하고, 비트코인 기부 전달을 통해 선수단 응원과 동계스포츠 육성을 연계한 활동을 전개했다. 또한, 업비트 앱 내에서 팀코리아 응원 퀴즈 이벤트를 진행하며 디지털 자산 기업으로서의 특성을 살려 올림픽 응원 메시지를 전달하는 동시에, 스포츠를 통한 선한 영향력 확산에 의미를 더하고 있다.

침대 및 매트리스 부문 공식 파트너사인 베스트슬립은 대한민국 선수단이 타지의 낯선 환경에서도 선수들이 깊은 숙면을 취하고 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 밀라노 현지 대한민국 선수단 숙소에 매트리스와 베개, 침구류를 공급했다. 또한, 진천·평창·태릉 국가대표선수촌에서 선수단에게 침구류를 제공하는 이벤트를 진행하며 선수단을 응원하는 등 선수단 사기 진작에도 기여했다.

이와 함께 SK텔레콤은 V컬러링 등 디지털 기반의 팀코리아 응원 콘텐츠를 선보였으며, 파리바게뜨는 선수단 응원 포스터와 포토카드를 제작해 전국 매장에 게시하는 등 국민들이 일상 속에서 팀코리아를 응원할 수 있도록 이끌고 있다.

유승민 회장은 “동계올림픽을 맞아 전개되는 공식후원사의 팀코리아 응원 활동은 대한체육회와 후원 협약을 체결한 기업들이 공식적인 자격으로 참여하는 올림픽 마케팅 활동으로, 이 같은 협력을 통해 팀코리아의 도전과 올림픽의 가치를 국민께 책임감 있게 전달할 수 있었다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 대한체육회는 공식후원사와의 파트너십을 기반으로, 공정하고 건강한 올림픽 마케팅 환경을 조성하고, 대한민국 선수단이 국제무대에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.

한편, 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽은 지난 6일 개회식을 시작으로 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초 일원에서 개최 중이며, 대한민국 선수단이 출전하는 경기는 네이버 및 JTBC를 통해 시청할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

