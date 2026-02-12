[올림픽 포르차] ‘모굴 스키’ 정대윤, 2차 예선 4위로 결선 진출…한국 최초

사진=AP/뉴시스

한국 프리스타일 스키 모굴 ‘간판’ 정대윤(서울시스키협회)이 결선으로 향한다.

정대윤은 12일 이탈리아 리비뇨 에어리얼 모굴 파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 프리스타일 스키 남자 모굴 2차 예선에서 77.36점을 기록했다. 쿠퍼 우즈(호주·80.46점), 타쿠야 시마가와(일본·78.27점), 찰리 미켈(미국·77.82점)에 이어 4위다.

이로써 정대윤은 2차 예선에 참가한 20명 중 10명에게 주어지는 결선 진출권을 획득했다. 결선에선 1차 예선 통과자 10명까지 총 20명이 격돌한다. 정대윤은 지난 1차 예선서 65.51점으로 다소 아쉬운 성적을 거뒀다. 2차 예선서 반전을 꾀하며 무사히 결선에 안착했다.

모굴은 스키를 타고 약 1m 높이의 눈 둔덕으로 뒤덮인 코스를 빠르게 내려오고, 점프대에서 날아올라 공중 연기도 펼치는 종목이다. 턴과 공중 동작 그리고 시간이 성적에 반영된다.

정대윤은 2차 예선서 7번째 주자로 출전했다. 시간 포인트 17.68점, 에어 점수 16.88점, 턴 점수 42.8점으로 77.36점을 기록했다. 점수가 발표되자 정대윤은 주먹을 불끈 쥐며 기쁨을 만끽했다. 한국 선수가 올림픽 프리스타일 스키 모굴서 결선에 오른 것이 이번이 처음이다.

1차 예선 당시 넘어졌던 이윤승(경희대)은 기권했다. 2차 예선에 나서지 못했다.

