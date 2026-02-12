롯데리아, 설 앞두고 취약계층 아동에 명절 키트 전달

롯데GRS가 운영하는 버거 프랜차이즈 롯데리아가 설 명절을 앞두고 취약계층 아동을 위한 명절 나눔 활동을 진행했다.

롯데GRS는 최근 구세군을 통해 수도권 한부모 가정 및 소외계층 아동 200명에게 명절 키트를 전달했다고 밝혔다.

이번 나눔은 지난해 12월 15일부터 올해 1월 31일까지 진행한 고객 참여형 기부 캠페인 ‘mom 편한 마음 한 스푼’을 통해 마련됐다. 롯데리아는 소비자 기부금에 동일 금액을 더하는 매칭그랜트 방식으로 약 1천만원 규모의 기금을 조성했다.

기금은 즉석밥과 반찬류 등 식자재 중심으로 구성된 설 맞이 명절 키트 제작에 활용됐다. 키트는 롯데마트와 협력해 준비됐으며, 지난 11일 강북구청에 전달된 뒤 강북구 내 200가구에 배부됐다.

롯데GRS는 최근 식자재 지원 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 지난해 12월에는 서울·아산 푸드뱅크와 전국 노숙인 관련 시설 등 7개 복지기관에 약 1억원 상당 식자재 3000박스를 기부했다.

롯데GRS 관계자는 “설 명절을 맞아 고객과 함께하는 기부 활동으로 따뜻한 나눔을 실천할 수 있어 더욱 뜻깊었다”며 “앞으로도 소외된 이웃에게 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]