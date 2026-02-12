천년 금속공예의 울림… 한식진흥원, ‘방짜유기’ 조명 특별전

천년을 이어온 한국 전통 금속공예인 방짜유기의 가치와 현대적 의미를 조명하는 전시가 열린다.

한식진흥원은 전북특별자치도 무형유산 이종덕 방짜유기장의 작품 세계를 소개하는 기획특별전 ‘방짜유기, 맛과 소리를 올리다_방짜유기장 이종덕의 손길’을 오는 4월 5일까지 개최한다. 전시는 서울 종로구 한식문화공간 이음 한식갤러리에서 열린다.

이번 전시는 ‘우리의 식기’ 시리즈 네 번째 기획전이다. 방짜유기의 역사와 제작 과정, 현대적 활용을 입체적으로 보여주는 데 초점을 맞췄다. 구리 78%, 주석 22%의 합금을 수천 번 두드려 완성하는 전통 기법의 과학성과 예술성을 함께 조명하며, 한식 문화 속에서 유기 그릇이 수행해온 역할을 보여준다.

방짜유기는 살균력과 열전도율이 뛰어나 음식 보존과 온도 유지에 유리한 식기로 알려졌다. 전시는 이러한 기능적 특성과 더불어 미적 가치까지 함께 보여주며 전통 식기류, 제기, 생활용품, 악기류 등 다양한 작품을 소개한다.

전시 주요 구성은 ▲전시영상존(이종덕 장인의 좌종 제작 영상) ▲이종덕 유기장 소개존(장인 철학) ▲방짜유기 제작 과정존(8단계 제작 공정 상세 해설) ▲전통 유기 그릇 소개존(식기·제기·생활용품·악기류) ▲현대적 유기 작품 소개존(모던 디자인 작품) ▲유기 관리 소개존(올바른 관리법) ▲좌종 체험존(명상용 싱잉볼 직접 체험) ▲포토존(기념 촬영 공간) 등이다.

전시의 백미는 ‘좌종 체험존’이다. 방짜 기법으로 제작된 좌종은 수천 번의 메질로 단련된 금속 조직이 만들어내는 깊고 맑은 울림을 자아낸다. 관람객은 직접 좌종을 쳐보고 진동과 잔향을 온몸으로 느끼며 명상의 순간을 경험할 수 있다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “방짜유기는 단순한 식기를 넘어 우리 선조들의 과학적 지혜와 미적 감각, 생명을 존중하는 철학이 담긴 문화유산”이라며 “이번 전시가 2036 전북 하계 올림픽 유치를 향한 전북특별자치도의 비전을 문화적으로 응원하고, 천년 전통이 현대 생활 속에서 어떻게 새롭게 숨 쉴 수 있는지 보여주는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

