선셋에 예술을 더하다… 라페스타 푸꾸옥 신관 오픈

베트남 푸꾸옥의 ‘큐리오 컬렉션 바이 힐튼’과 ‘라페스타 푸꾸옥’이 예술 테마를 적용한 신관을 공식 오픈하며 시설 확장에 나섰다.

이번에 선보인 신관은 선셋 타운의 상징인 캄파닐레 시계탑 맞은편 언덕에 자리하고 있다. 푸꾸옥 대표 명소인 키스 브리지와 일몰 풍경을 조망할 수 있는 입지에 조성됐다. 리조트 측은 예술적 체험 요소를 강화해 차별화된 숙박 경험을 제공한다는 구상이다.

내부 콘셉트는 가상의 베트남 남부 출신 음악가 ‘트란(Tran)’의 주거 공간을 모티프로 설계됐다. 객실 입구에 배치된 LP 오브제와 피아노 실루엣 데스크 등은 예술가 작업실을 연상시키는 공간 연출 요소로 구성됐다. 여기에 푸꾸옥 지역성과 이탈리아 아말피 해안 미학을 반영한 작품을 함께 배치해 공간 정체성을 강조했다.

신관에는 총 29개 객실이 마련됐다. ‘작가의 서재(The Writer’s Nook)’, ‘화가의 숙소(The Painter’s Lodge)’, ‘조각가의 방(The Sculptor’s Chamber)’ 등 세 가지 테마로 운영된다.

모든 객실에는 독립 거실 공간이 포함돼 장기 투숙 수요를 고려했다. 일부 객실에서는 키스 브리지와 해안 풍경을 조망할 수 있도록 설계됐다.

식음시설도 함께 확충됐다. 신규 다이닝 및 소셜 베뉴 4곳이 신설됐다. 7층 루프탑 풀 바 프란체스카는 실내외 라운지를 갖춘 공간으로 운영된다. 1층 핀카는 스페인 비스트로 콘셉트로 그릴 요리와 타파스를 제공하고, 2층 세타는 해산물 중심 광둥식 레스토랑으로 구성됐다. 지하 1층 루나 포크는 재즈 공연과 칵테일 서비스를 결합한 스피크이지 바 형태로 운영된다.

리조트 신관 오픈은 푸꾸옥 관광 인프라 확장 흐름과 맞물려 추진됐다. 푸꾸옥 국제공항 확장 계획과 신규 항공사 ‘썬 푸꾸옥 에어웨이(Sun PhuQuoc Airways)’ 출범이 예정되면서 접근성 개선이 기대되는 상황이다.

저스틴 킴 라페스타 푸꾸옥 총지배인은 “신관은 아말피 감성과 푸꾸옥 지역성을 결합해 체류 경험을 확장하는 데 초점을 맞췄다”며 “휴양을 넘어 예술적 영감을 제공하는 공간으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

