GKL사회공헌재단, 제99차 한국관광학회 충북 국제학술대회 특별세션 성료

GKL사회공헌재단은 지난 11일 청주 오스코에서 열린 ‘제99차 한국관광학회 충북 국제학술대회 특별세션을 성황리에 개최했다고 밝혔다. 이번 특별세션은 ‘상생과 협력으로 잇는 지속가능한 관광’을 주제로 진행됐다.

재단은 ESG 기반 관광산업의 지속가능한 발전 방향을 논의하기 위해 특별세션을 마련했다. 관광학계, 관광업계, 유관기관 전문가들이 참석해 지속가능한 관광산업의 발전방향을 모색했다.

1부 주제발표에서는 한반도문화관광연구원 김형우 원장이 ‘기후위기 시대의 관광 활성화 전략’을 주제로 환경 변화에 대응하는 관광정책 방향을 제시했다. 윤혜진 경기대 교수는 ‘다문화가정의 포용관광 프로그램 체험과 의미를 통한 관광복지 정책 연구’를 발표해 관광의 사회적 역할과 포용성을 조명했다.

이어 권장욱 동서대 교수는 ‘ESG 지향 관광기업의 지속가능한 비즈니스 모델 연구’를 통해 관광기업의 ESG 경영 전략과 지속가능한 산업 구조 전환의 필요성을 제시했다.

2부 패널토론에는 경희대 윤유식 교수를 필두로, 관광학계(강원대 김영국 교수), 관광업계(플랜이슈 김진성 대표), 유관기관(한국관광공사 신용규 차장), 언론(이데일리 이선우 부장) 전문가가 참여해 ‘상생과 협력, 지속가능한 관광 활성화 방안’을 주제로 토론을 펼쳤다.

이재경 GKL사회공헌재단 이사장은 “상생과 협력은 지속가능한 관광을 실현하기 위한 핵심 키워드”라며 “앞으로도 관광분야 학계, 업계, 유관기관과 긴밀한 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, GKL사회공헌재단은 관광 생태계 성장을 지원함으로써 국민 경제 발전에 기여하는 공기업 그랜드코리아레저와 함께 관광 기반 사회공헌 활동을 활발히 펼치고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]