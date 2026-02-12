비앤티 스포트라이트, 11일 오픈…예선 23일까지 진행

포스터=스타덤

bnt뉴스와 글로벌 팬투표 플랫폼 스타덤(STARDOM)이 공동으로 선보이는 라이징 아티스트 글로벌 브랜딩 마케팅 프로젝트 ‘비앤티 스포트라이트(BNT SPOTLIGHT)’가 지난 11일 공식 오픈하고 예선을 오는 23일까지 진행한다고 12일 밝혔다.

비앤티 스포트라이트는 단순한 인기 투표를 넘어, 글로벌 라이징 아티스트의 잠재력을 세계 무대와 연결하는 마케팅 프로젝트로 기획됐다. 미디어·콘텐츠·팬 참여가 유기적으로 결합된 구조로 K-POP 차세대 주역들의 성장 스토리를 함께 만들어간다.

이번 프로젝트는 글로벌 팬투표 채널인 스타덤(STARDOM), 마이원픽(MY1PICK), JK팬덤(JK FANDOM)이 동시에 연동되는 멀티 투표 구조로 운영된다. 각 플랫폼에서 모인 팬 참여 데이터는 실시간 랭킹과 콘텐츠 제작, 글로벌 기사 확산으로 이어진다.

‘비앤티 스포트라이트’에는 프림로즈(PRIMROSE), 루네이트(LUN8), 웨이커(WAKER), 에이댑(ADAP), 세이마이네임(SAY MY NAME), 엔싸인(n.SSign), 엔카이브(NCHIVE), 올아워즈(ALL(H)OURS), 일레븐(E11iVYN), 저스트비(JUST B), 뉴비트(NEWBEAT), 누에라(NouerA), 인어미닛(In A Minute), 위나(We;Na), 템페스트(TEMPEST), 엑신(X:IN) 등 총 16팀이 참여했다.

예선은 오는 23일까지 진행된다. 세미파이널은 2월25일~3월4일, 파이널은 3월6일~16일이다.

치열한 경쟁을 뚫고 최종 상위권에 오른 아티스트에게는 대규모 글로벌 리워드가 주어진다. 최종 1위 아티스트에게는 뉴욕 타임스퀘어 대형 전광판 광고와 글로벌 600매체 기사송출, 인스타그램 릴스 2000만 뷰 등의 혜택이 제공된다. 2위에게는 글로벌 300매체 기사 및 릴스 1000만 뷰, 3위에게는 글로벌 50매체 기사 및 릴스 500만 뷰 리워드가 각각 제공될 예정이다.

참가 아티스트 전원에게는 순위와 관계없이 BNT뉴스 공식 기사와 인스타그램 릴스 콘텐츠가 기본 제공될 예정으로 프로젝트 참여만으로도 글로벌 미디어 노출이 즉시 시작된다.

bnt뉴스 관계자는 “비앤티 스포트라이트는 아티스트와 팬, 미디어가 하나의 성장 스토리를 함께 만들어가는 프로젝트”라며 “글로벌 시장에서 라이징 아티스트의 가능성을 확장하는 새로운 창구가 될 것”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

