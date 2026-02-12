케이윌, 피규어 재테크 성공…500만→2300만 '대박'

가수 케이윌이 자신이 수집한 피규어를 공개했다.

11일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 '전참시에서도 다 못 담은 피규어 총집합'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 케이윌은 자택에 소장하고 있는 피규어들을 직접 공개했다.

케이윌은 피규어가 총 몇 개냐는 물음에 "잘 모른다. 내 옷이 몇 벌이 있는지 모르는 것처럼 알 수 없다"고 웃으며 말했다.

제작진은 "1000개는 될 것 같다"고 했다. 이에 케이윌은 "자극적으로 뽑으려고 거짓말하지 마라"면서 "1000개까지는 안 될 것 같은데, 내가 지금까지 산 것을 포함하면 넘을 수도 있겠다"고 얘기했다.

이어 "지금은 편하게 할 수 있는 얘기지만, 옛날에 집에 불이 났을 때 피규어가 다 녹은 적이 있다. 그 와중에 살린 애들이 있을 것"이라고 전했다.

케이윌은 일본 디자이너 소라야마와 미국 아티스트 카우스가 협업한 베어브릭 모델을 최고가 피규어로 소개했다.

그는 "샀을 때는 500~600만원 정도였다"고 말했다. 제작진이 확인한 결과 해당 모델은 1만6000달러(한화 약 2300만원)에 거래된 것으로 알려졌다. 마지막으로 팔렸던 모델도 1700만원에 달했다.

케이윌은 "피규어 박스는 절대 버리지 않는다"며 미개봉 박스까지 보관 중인 모습도 공개했다. 이어 "지금은 예전처럼 적극적으로 사지는 않지만 앞으로도 이어질 취미"라고 말했다.

