[SW현장] 홍경민·김준현→‘객원’ 차태현, 직장인 밴드로 뭉쳤다 “감격스럽고 울컥”…결성만으로도 감개무량

12일 서울 종로구 SA Hall에서는 아묻따밴드의 첫 디지털 싱글 ‘알고 있잖아’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 사진 제공=넥스타엔터테인먼트

가수 홍경민, 작곡가 조영수, 밴드 야다·플라워 전인혁, 개그맨 김준현, 트로트 가수 조정민이 같은 뜻을 품고 한 자리에 모였다. 각자의 활동과는 별개로 직장인 밴드를 통해서 또 다른 행복을 만끽할 예정이다.

12일 서울 종로구 SA Hall에서는 아묻따밴드의 첫 디지털 싱글 ‘알고 있잖아’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

아묻따밴드는 가수 홍경민(리더·베이스), 작곡가 조영수(키보드), 배우 차태현(객원 보컬), 밴드 야다·플라워 전인혁(기타), 개그맨 김준현(드럼), 트로트 가수 조정민(피아노)이 장르의 경계를 넘나들며 ‘좋은 음악’을 선보이기 위해 결성한 밴드다. 지난달 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에 출연해 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐었다. 이날 발매하는 첫 디지털 싱글 ‘알고 있잖아’는 조영수가 작곡을 맡고, 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여했다.

이날 홍경민은 “평소 잘 못 느끼던 기분이다. 스무살 시절 아마추어 때 공연하러 극장 가면 정신 없는 와중에도 설레고 묘한 기분이었는데 가수 생활하면서 잊고 있었다. 지금 딱 설레고 기분 좋고, 좋은 멤버들 만나서 뜻하지 안헤 큰 복을 누리고 있는 것 같다”고 벅찬 소감을 밝혔다.

김준현은 “많은 관심과 사랑 가져주셔셔 감개무량하고 몸둘 바 모르겠다”고 했고 조영수 또한 “고등학교 때 밴드로 음악을 시작했는데 그동안 작곡만 하다가 열정이 시들어질 때 이 친구들을 만났다. 고등학생 때 처음 음악을 했던 마음이 생각 나서 행복하게 하루하루 지내고 있다”고 말했다.

차태현은 “기자 분들이 이렇게 많이 오실 줄은 몰랐다. 너무 많이 오셔서 왜 오셨나 했다. 그게 굉장히 궁금하다”고 해 웃음을 안겼다. 이어 “얼떨결에 이 자리에 있지만 그래도 친구들 덕분에 너무 좋은 일이고 이런 무대할 수 있게 해줘서 고맙게 생각하고 굉장히 신기한 일이다. 오늘 쇼케이스도 이걸 왜 해야 하나 했는데 이렇게 많이 오실 줄은 몰랐다. 우리가 아이돌도 아닌데”라고 웃었다.

쇼케이스 공연이 끝난 후에도 감격은 이어졌다. 김준현은 “굉장히 떨리고 설렜다”며 “어렸을 때부터 밴드를 동경해 왔는데 나이 마흔 중반에 대형가수 형들과 동생과 함께 하니까 신나면서도 마지막에 울컥 올라왔다. 너무 감격스러웠다”고 말했다. 밴드 야다, 플라워 출신의 전인혁은 “어제 잠을 설쳤다. 데뷔하는 설렘을 20몇년만에 느겼어 데뷔무대 같은 느낌이었다”고 했다.

아묻따 밴드의 결성은 홍경민과 김준현으로부터 시작했다. 홍경민은 “동료들이랑 밴드 만드는 게 소원이었다. 오랜 꿈이었는데 사실 생각보다 같이 밴드 만을 수 있는 마음 맞는 연예계 동료 멤버를 찾는 게 쉽지 않았다. 오랫동안 고민했는데 가장 잘 통하는 김준현씨에게 술자리에서 말을 꺼냈다”고 떠올렸다.

이후 조정민과 전인혁까지 영입했고 홍경민으로부터 이 소식을 들은 조영수까지 합류를 원하면서 밴드가 결성됐다. 홍경민은 “조영수는 꿈도 못 꿨다. 우리끼리 했어도 곡을 만들긴 했을 텐데 지금과 같은 곡이 나왔을까 싶다”고 솔직하게 말했다.

조영수는 “밴드 첫 만남을 하고 왔다는 홍경민의 목소리가 설레고 행복하게 들렸고 저도 듣자마자 고민도 안하고 ‘재밌겠는데 나도 하면 안돼’라고 했다”고 밴드에 합류한 계기를 밝혔다.



차태현 이후의 객원 보컬은 누구든 문이 열려있다. 홍경민은 “너무 출중한 보컬이 들어오면 그사람한테 밀린다. 지금이 딱 적절하다”라고 너스레를 떨며 “전문 가수보다는 노래 좋아하는 누군가가 함께 한다면, 배우가 아니어도 좋고 얼마든지 의미가 있을 것 같다”고 했다.



전인혁 또한 “첫 곡인데 저희끼리는 녹음하면서 행복했다. 이 곡을 좋아하고 성적 좋으면 당연히 좋겠지만 좋겠지 저희는 그냥 앞으로도 행복하면 좋겠다”고 말했다.



객원 보컬인 차태현은 활동이 잘 되면 정식 멤버로 합류할 생각이 있는지 물음에 단호하게 “그럴 생각은 전혀 없다. 너무 부담스러워서 그정도까지 생각은 안하고 있다”고 말해 웃음을 불렀다. 이어 “이렇게 좋은 기회 주셔서 고마울 뿐이 잘 돼서 많은 분들 오시는 특이점이 되면 좋겠다. 여러 객원 분들, 다양하게 음악하는 분들이 오셔서 토이처럼 해도 좋을 것 같다”고 말했다.

일종의 직장인 밴드로 모였기에 거창한 목표가 있는 것은 아니다. 그저 마음 맞는 이들끼리 즐겁게 음악을 하고 싶다는 것 뿐이다. 홍경민은 “공연이나 음악방송 등 거창한 계획은 없다. 저희끼리 계속 즐거울 수 있는 게 목표다. 다 큰 성인들끼리 만나면서 마냥 즐거울수 있다는 것만으로도 엄청 커다란 꿈이라고 생각한다. 더 이상 바랄 게 없다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

