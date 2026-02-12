드림어스컴퍼니, 흑자 전환…“음악 IP 360 사업 성과”

드림어스컴퍼니가 4년 만에 흑자 전환에 성공했다.

드림어스컴퍼니는 12일 잠정실적 공시를 통해 영업이익 흑자 전환을 달성하며, IP중심으로 한 사업 구조 재편이 실적 전반에 반영되고 있다고 밝혔다. 지난 해 비 핵심 사업이었던 아이리버 사업 부문을 매각하고, 음악 IP의 기획·유통·공연·MD 전 과정을 하나의 밸류체인으로 연결하는 구조로 사업을 재정비한 결과다.

드림어스컴퍼니의 지난해 영업이익은 5억 9300만 원으로 전년 영업 손실 31억 원에서 흑자로 돌아섰다. 매출액은 2250억 원으로 전년 수준을 유지했으며 당기순이익도 같은기간 26억 원으로 흑자 전환했다.

드림어스컴퍼니는 음악 발매 시점부터 음원·음반 유통 및 마케팅, 공연과 팬미팅, 디지털·피지컬 MD, 글로벌 확장으로 이어지는 음악 IP의 성장 여정을 전반적으로 지원하는 공식 비즈니스 파트너 구조를 구축했다. 이 과정에서 IP의 성장 단계에 맞춰 필요한 사업 활동을 하나의 밸류체인 안에서 연계하는 음악 IP 360 사업 구조를 마련했다.

이러한 음악 IP 360 사업은 전체 매출의 약 65%로 확대되며 회사의 핵심 성장 축으로 자리 잡고 있다는 설명이다. 음악 플랫폼 FLO를 운영하며 축적한 DSP 사업 역량이 유통과 마케팅의 기반을 제공하고, 음악 IP 360 사업이 수익성을 만들어내는 구조가 실적에 반영되고 있다.

지난해 해외 사업 매출 비중은 1/4 이상으로 확대됐으며, 자회사 ‘라이프 디자인 컴퍼니(Life Design Company)’를 통한 일본 시장 성과가 이를 견인했다. 드림어스 측은 “일본 시장을 중심으로 일본 IP의 글로벌 진출과 한국 IP의 일본 진출 기회를 확대하며, 이를 기반으로 인접 국가 및 글로벌 시장으로의 확장 전략을 단계적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다. 나아가 플로를 음악 서비스 기능과 마케팅을 유기적으로 연계하는 팬덤 비즈니스 플랫폼으로 확장할 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

