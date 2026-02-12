‘크로스진 출신’ 신원호, 데뷔 15년만에 솔로로

가수 겸 배우 신원호가 데뷔 15년 만에 솔로 활동을 시작한다.

소속사 아뮤즈엔터테인먼트에 따르면 신원호는 내달 4일 첫 번째 미니앨범 ‘ONE(원)’을 발매한다. 이번 앨범은 신원호가 지금까지 마주해 왔던 모든 경험과 이어져 온 인연들, 그리고 변함없이 응원해 주는 팬들 모두가 본인을 나타내는 ‘ONE’이라는 의미를 담고 있다.

신원호는 곡 선정부터 녹음에 이르기까지의 전 과정을 직접 프로듀싱하며 자신만의 음악적 색채가 오롯이 묻어나는 앨범을 완성했다. 앨범의 예약 판매는 오는 25일 오후 3시부터 진행된다. 국내에서는 네모 앨범으로 출시되며, 일본에서는 스페셜 앨범으로 만나볼 수 있을 전망이다. 특히 신원호는 발매를 기념해 일본에서 특전회와 콘서트를 열고 오랜만에 현지 팬들과의 소통을 예고하며 뜨거운 반응을 모으고 있다.

신원호는 앞서 그룹 크로스진 활동을 비롯해 드라마, 뮤지컬 등 분야를 넘나드는 활약을 펼치며 대중을 만났다. 데뷔 15주년을 맞이해 오랜만에 음악으로 팬들을 찾는 만큼, 업그레이드된 아티스트 면모를 여실히 발휘할 그의 신보를 향해 관심이 높아진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

