16도 이하 부드러운 소주가 대세

‘독한 소주’의 시대가 저물고 부드러운 소주가 트렌드로 부상했다.



소주 시장에서 알코올 도수 16도 이하의 저도 제품이 주류로 자리 잡는 추세다. 하이트진로는 이러한 소비 트렌드 변화를 반영해 ‘진로’ 소주의 도수를 기존 16도에서 15.7도로 낮춘다고 12일 밝혔다.

하이트진로와 롯데칠성음료는 ‘진로(왼쪽)’와 ‘새로’의 알코올 도수를 각각 0.3도씩 낮췄다. 양사는 소비자 트렌드 변화를 반영해 도수를 16도에서 15.7도로 낮춘다고 밝혔다. 각사 제공

이번 리뉴얼은 깔끔한 음용감과 낮은 도수를 선호하는 수요 확대에 대응하기 위한 조치다.



회사 측은 “음주와 건강 관리를 동시에 추구하는 ‘헬시 플레저’ 소비 문화 확산과 함께 선호 도수가 점차 낮아지는 시장 흐름을 고려해 소비자 조사와 제품 테스트를 진행했다”며 “이를 바탕으로 15.7도를 최적의 주질로 결정했다”고 말했다.



진로의 도수는 출시 이후 지속적으로 조정돼 왔다. 2019년 16.9도로 처음 출시된 이후 2021년 16.5도로 낮아졌고, 2023년 제로 슈거 리뉴얼 당시 16도로 조정된 바 있다. 이번 변경으로 다시 한 번 도수가 내려가게 됐다. 진로는 2019년 출시 이후 지난해까지 약 25억병(360㎖ 기준)이 판매됐으며, 이는 초당 약 12병 판매된 수준이다. 하이트진로는 향후 젊고 트렌디한 브랜드 이미지를 강화하는 마케팅 활동을 이어갈 계획이다.



하이트진로뿐 아니라 국내 주류업계는 모두 유사한 움직임을 보이고 있다. 롯데칠성음료는 최근 ‘새로’ 소주 도수를 16도에서 15.7도로 조정했다.



당시 롯데칠성음료는 “제로 슈거 소주라는 본질적 콘셉트는 유지하고, 산뜻하고 부드러운 맛을 강화하기 위해 기존 보리쌀증류주를 100% 국산 쌀증류주로 변경했다”며 “이와 함께 로이신·이소로이신·발린 등 BCAA와 알라닌, 아르기닌 등 아미노산 5종을 새롭게 첨가해 소주 맛의 밸런스를 맞추고 알코올 도수를 0.3도 낮췄다”고 설명했다.



다만 하이트진로 ‘참이슬 후레쉬’와 롯데칠성 ‘처음처럼’은 현재 16도 수준을 유지하고 있다.

