동방신기, 日 데뷔 20주년 기념 영화 OST 발매…'아이덴티티'

한류 듀오 '동방신기'가 12일 일본 새 싱글 '아이덴티티(IDENTITY)'를 발표했다.

이번 싱글은 오는 20일 현지 개봉 예정인 동방신기 일본 데뷔 20주년 기념 영화 '동방신기 20th 애니버서리 필름 「아이덴티티」(東方神起 20th Anniversary Film 「IDENTITY」)' OST다.

소속사 SM엔터테인먼트는 "특히 이번 신곡은 소중한 사람들과 여러 벽을 넘어 형성된 유대감이 바로 '나다움'이자 '돌아올 자리'라는 의미를 담은 만큼, 동방신기가 오랜 시간 함께 걸어온 여정을 되돌아보게 해 일본 데뷔 20주년의 마지막을 한층 의미 있게 장식했다"고 소개했다.

또한 이번 동방신기 일본 데뷔 20주년 기념 영화는 일본 극장에서 상영되는 동방신기의 첫 작품이다. 유노윤호와 최강창민의 솔직한 인터뷰를 비롯해 동방신기 공연 실황 무대 등이 담겼다.

한편, 동방신기 오는 4월 25~26일 현지 콘서트계 성지로 통하는 일본 요코하마 닛산 스타디움에서 '동방신기 20th 애니버서리 라이브 인 닛산 스타디움 ~레드 오션~'을 연다.

이번에 해당 공연장 세 번째 입성으로 해외 아티스트 사상 '최초이자 최다' 닛산 스타디움 공연 기록을 경신한다.

<뉴시스>

