SOOP, 작년 영업익 7.5% 성장…콘텐츠형 광고 수익성 견인

SOOP(구 아프리카TV)은 2025년 연결 기준 매출 4697억원, 영업이익 1220억원을 기록했다고 12일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 13.7%, 7.5% 증가했으며, 당기순이익은 984억 원으로 전년 대비 4% 감소했다.

2025년 4분기 매출은 1,193억원으로 전년 동기 대비 6.7% 성장했다. 같은 기간 영업이익은 278억원으로 전년 수준의 기조를 유지했고, 당기순이익은 231억원으로 전년 동기 대비 11.3% 감소했다.

연간 성장은 광고 부문의 실적 상승이 이끌었다. 2025년 연간 광고 매출은 1319억원으로 전년 대비 61.4% 증가했다. 특히 자체 제작 역량을 바탕으로 한 콘텐츠형 광고가 41.1% 성장했고, 지난해 2분기부터 자회사 플레이디의 실적이 더해지며 전체적인 광고 매출 확대로 이어졌다.

지난해 SOOP은 스트리머의 창작 지원 확대와 글로벌 동시 송출 환경 구축을 통해 서비스 기반을 강화하고 플랫폼 내실을 다지는 데 주력했다. 이를 통해 다양한 분야의 스트리머 유입을 이끌어 커뮤니티 저변을 넓혔으며, AI 도입을 통해 플랫폼 편의성과 서비스 경쟁력을 높이는 데 집중했다.

올해는 자체 IP와 시그니처 콘텐츠 경쟁력을 강화하고, 올 초부터 진행 중인 플랫폼 통합을 기반으로 글로벌 확장, 시청 환경 고도화, 글로벌-KR 콘텐츠 사업 극대화에 역량을 집중한다. 특히 주요 파트너사와의 계정 및 데이터 연동을 확대해 시청 재미를 극대화할 수 있는 다채로운 즐길거리를 제공하고 스트리머와 유저가 함께 소통하는 팬 중심의 생태계를 더욱 강화할 방침이다.

SOOP 최영우 대표는 “지난해는 변화하는 시장 환경 속에서도 플랫폼의 본질적인 경쟁력을 확인하고 내실을 다지는 데 주력한 해였다”며 “2026년에는 우리가 확보한 콘텐츠 IP와 기술적 기반을 바탕으로 스트리머와 유저가 체감할 수 있는 서비스의 기본기를 강화하고, 라이브 스트리밍 생태계의 저변을 안정적으로 넓혀 나가는 데 집중할 계획”이라고 밝혔다.

한편 SOOP은 주주 가치 제고를 위해 2025년 결산 현금배당을 1주당 3380원(총액 약 360억원)으로 결정했으며, 이는 오는 3월 정기 주주총회 승인을 거쳐 최종 확정될 예정이다. 이번 배당은 새롭게 수립된 3개년(2026년~2028년) 주주환원 정책에 따른 것으로, SOOP은 향후 3년간 연결 당기순이익의 25% 이상을 주주환원 재원으로 활용할 계획이다. 또한 배당 예측 가능성을 높이기 위해 배당 기준을 기존 잉여현금흐름(FCF)에서 당기순이익으로 변경해 적용할 방침이다.

