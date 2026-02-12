빙판 위 ‘미니언즈’가 쏘아 올린 공...유니버설 뮤직, 스포츠 음악 ‘빗장’ 푼다

스페인의 과리노 사바테가 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램에서 '미니언즈' OST에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 사진=뉴시스

‘라빠빠야∼’ 익살스러운 목소리와 함께 ‘쿵짝쿵짝’ 신나는 음악이 은반 위에 울려퍼진다. 노란색 티셔츠에 청멜빵바지를 입은, 애니메이션 캐릭터 ‘미니언즈’ 복장을 한 피겨 스케이팅 선수가 미니언즈 OST에 맞춰 신나는 몸짓으로 피겨스케이팅 기술을 선보인다. 현장에는 웃음이 멈추지 않았고, 박수와 환호성이 쏟아졌다. 비록 하위권의 성적이었지만, 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 스케이팅 종목 최고의 명장면이었다.

이 연기를 선보인 선수는 스페인 남자 피겨스케이팅의 과리노 사바테다. 국제대회 입상 성적은 없지만, 자국 선수권대회에서는 6번이나 정상에 오른 스페인 간판 선수다. 사바테는 이번 올림픽에서 미니언즈 OST에 맞춘 연기를 준비했다. 이 경기를 지켜본 임은수 JTBC 피겨 해설위원은 “시니어 무대에서는 이렇게 재미있는 음악을 선곡하는 선수들은 드물다. 상당히 재미있다”고 전했다. 이 경기를 중계방송한 캐나다 방송 CBC 해설위원들도 공연 내내 밝게 웃으며 “That’s awesome(너무 좋다)”를 연발했다.

그런데 이 공연은 하마터면 세상에 나오지 못할 뻔했다. 배경 음악 저작권이 발목을 잡았다. 올림픽 개막을 3주정도 앞둔 상태에서 저작권 문제를 이유로 국제올림픽위원회(IOC)로부터 사용 불가 통보를 받았다. 수년간 준비해온 무대가 통째로 무산될 위기에 처하자 팬들은 SNS을 통해 해시태그 #LetTheMinionsSkate(미니언즈가 스케이팅을 하게 하자)를 게시하는 캠페인을 벌였다. 이 미니언즈 OST 저작권을 가진 유니버설 픽처스(Universal Pictures) 측이 음악 사용을 수락하며 문제가 해결됐다.

저작권 문제로 골머리를 앓고 있는 선수는 사바테뿐만이 아니다. 이번 동계 올림픽에 출전한 미국 앰버 글렌은 ‘The Return’에 맞춰 완벽한 연기를 선보였으나 하루 뒤 원곡자가 권리 침해를 주장하면서 논란의 중심에 섰다. 원곡자인 셉 맥키넌은 SNS에 “올림픽에 내 곡이 허락 없이 사용됐다는 것을 알았다”며 “전세계에 방송됐는데 올림픽에서 이게 흔한 일인가”라며 문제를 제기했다.

이 같은 저작권 문제는 국제빙상경기연맹(ISU)가 2014년 공공재 성격의 클래식 음악만 허용하다 가사가 있는 현대음악까지 허가하면서 대두되기 시작했다. 음악 저작권은 작곡가, 음반 제작자등 권리 관계가 거미줄처럼 얽혀 있기 때문이다. 특히 다수의 이해관계자가 지분을 공동 소유한 경우 단 한 명의 동의만 빠져도 사용이 불가능해지는 복잡한 구조가 선수들의 발목을 잡고 있다.

하지만 이번 사바테의 미니언즈 건을 계기로 피겨는 물론 배경 음악을 필요로 하는 스포츠 선수들이 음악을 자유롭게 사용할 수 있는 기폭제가 될 것이라는 전망이 나오고 있다. 12일 BBC에 따르면 유니버설 뮤직 그룹(UMG)과 스포츠 음악 라이선스 플랫폼 클릭앤클리어는 공동성명을 통해 선수들이 안무가 포함된 스포츠 종목에서 UMG의 음악을 사용할 수 있도록 글로벌 라이선스 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 협약을 통해 피겨뿐 아니라 체조, 무용, 마장마술, 줄넘기 등 전 세계 선수들이 UMG가 보유한 방대한 음악 카탈로그를 활용할 수 있게 된다.

UMG의 디지털 전략 및 사업개발 담당 수석 부사장 제임스 힐리는 “세계에서 가장 상징적인 곡들이 포함된 UMG의 카탈로그를 활용하고 싶어하는 선수들의 강력한 수요를 현장에서 직접 확인해왔다”며 “스포츠와 음악의 융합이 아티스트들에게 유의미한 기회를 제공할 것”이고 말했다.

