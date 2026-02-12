임수빈, 박희선 업은 투샷 공개…'현커' 티내기?

'솔로지옥5'의 임수빈이 최종커플이 된 박희선과의 투샷을 공개했다.

임수빈은 12일 소셜미디어에서 "이번 솔로지옥 시즌5를 참여하면서 정말 소중하고 값진 경험을 하였습니다"고 말하며 '솔로지옥5' 출연진과의 사진을 게재했다.

사진에는 최종커플이 된 박희선과 함께 찍은 투샷도 여러 장 담겨 눈길을 끌었다.

그는 "너무나도 좋은 사람들을 만났고 소중한 인연이 닿았으며, 외부의 자극이 차단된 생경한 환경 속에서 오롯이 서로에게 집중하며 새롭고 다양한 감정들을 느끼고 알아갔습니다"고 했다.

이어 "이런 경험을 통해 많은 것들을 배우고 스스로 성장할 수 있는 꿈같은 추억을 만들어주신 넷플릭스와 시작컴퍼니 외 많은 관계자 분들께도 감사드립니다"고 했다.

또 "많은 관심과 응원을 주신 국내외 시청자 분들께도 너무 감사드리며 응원해주신 만큼 보답드릴 수있는 임수빈이 되겠습니다"고 덧붙였다.

이에 누리꾼들은 "진짜 수빈희선이 솔로지옥 최고의 아웃풋임", "빨리 희선이랑 현커 티내주세요" 등의 반응을 보였다.

'솔로지옥'은 커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴 섬 '지옥도'에서 펼치는 데이팅 쇼다. 시즌5에선 두 사람을 포함해 총 다섯 커플이 탄생했다. 김민지와 송승일, 최미나수와 이성훈, 이주영과 김재진, 김고은과 우성민 등이다.

박희선은 현재 미국 카네기멜런대에 재학 중이다. 솔로지옥5 촬영 후 연세대와 서울대에 교환 학생을 신청했다. 이에 일각에서 임수빈과의 장거리 연애를 극복하기 위해 한국으로 오는 것이 아니냐는 추측이 제기됐다.

