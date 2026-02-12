올림픽 금메달 뒤 숨은 영웅들

최가온이 12일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선 경기를 펼치고 있다. 사진=신화/뉴시스

동계 올림픽 영웅들의 뒤에는 보이지 않는 전문가들의 헌신이 빛나고 있다. 이들의 역할이 선수들의 금메달 획득에 결정적인 역할을 한다. 선수들이 최상의 속도와 경기력을 발휘하도록 정밀하게 준비하고, 안전과 성능을 극대화하기 때문이다.

LA타임스 등에 따르면 11일(한국시간) "스키 기술자들은 선수들이 월드컵과 올림픽에서 필요한 속도를 발휘하도록 돕는 중요한 역할을 한다"고 보도했다.

레오 무시(59·이탈리아)는 세계에서 가장 주목할만한 스키 기술자 중 한명으로, 밀라노-코르티나담페초에서 활약중인 미국 스키 선수 브라이스 베넷(33)과 샘 모스(29)와 함께 일하고 있다.

그는 선수들이 최상의 성능을 낼 수 있도록 스키를 정밀하게 손질하고 경기 조건에 맞춰 왁스, 엣지(날) 등을 맞추는 역할하고 있다.

스키 기술자들은 단순한 장비 관리자가 아니라 선수들과 긴밀하게 협력하며 그들의 요구를 분석해 경기력을 높인다. 관중이 떠나고 해가지면 기술자들은 차고와 보관 컨테이너에서 스키를 준비한다.

시속 80마일(약 128km)에 달하는 위험한 코스에서 아주 작은 실수도 큰 사고로 이어질 수 있기 때문에 그들의 역할이 결정적일 수 밖에 없다.

LA타임스는 “스키 기술자들은 어둡고 좁은 컨테이너와 어둑한 차고 공간에서 장비를 준비를 한다. 이 곳에선 사소한 것 하나가 재앙을 부른다"며 "선수들이 시속 80마일로 내려가는 험난한 코스를 안전하게 통과하도록 돕는 스포츠의 숨은 영웅"이라고 극찬했다.

또한 리비뇨 스노우파크 주변은 한 사람의 조용한 노력에서 시작된다. 그 주인공은 예술가, 엔지니어를 겸한 알리 제헤트너(49·오스트리아)다.

미국 스노보드 국가대표 클로이 김이 12일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선 경기를 마친 후 웃으면서 점수를 확인하고 있다. 사진=AP/뉴시스

스노보드 하프파이프 종목에서 각각 1위와 6위로 결선에 진출한 한국계 클로이 김(25)과 최가온(18·세화여고)도 이곳에서 오는 13일 메달을 다툴 예정이다.

그는 지난 1월부터 이탈리아에 도착해 올림픽을 준비하기 위해 밤낮없이 일하며 선수들의 속도, 양력, 안전하게 하프파이프를 파내고 조각내 섬세하게 다듬고 있다.

하프파이프는 인공 눈으로 만들어진다. 습도와 밀도를 조절한 '설탕 같은' 질감을 밀고 섞어 적절한 높이로 쌓으면 파이프 형태가 갖춰진다.

높이는 표준크기로 약 22피트, 벽 간격은 약 64피트 정도로 제작된다. 스노우캣과 전기톱, 레이저 등을 활용해 벽과 전이를 정밀하게 조각한다. 날씨, 온도, 시간에도 끊임없이 변화한다.

제헤트너는 매일 표면을 재형성하고 선수들이 매번 동일한 조건에서 훈련과 경쟁을 할 수 있도록 하고 있다.

미국 스노보더 매디 마스트로(25)는 "각 하이파이브마다 다르지만, 이번엔 꽤 좋았고 앞으론 더 좋아질 것 같다"고 치켜세웠다. 제헤트너도 "자신감이 없다면 하지 않을 것"이라고 했다.

외신은 "그의 보상은 메달이나 시상대 자리가 아니라 선수들이 자신있게 도전할 수 있는 완벽한 하이파이브를 만는 것"이라고 전했다.

정현민 기자 jhm31@segye.com

