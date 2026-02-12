안면비대칭 교정, 얼굴 구조와 증상에 따른 치과 진단이 우선

얼굴형은 개인의 전체 이미지를 결정하는 중요한 요소이다. 특히 턱관절은 얼굴 균형의 중심으로, 갸름한 턱선은 부드럽고 조화로운 인상을 만든다. 이에 많은 이들이 작고 균형 잡힌 얼굴형을 만들기 위해 다양한 방법을 시도하고 있다.

턱관절은 얼굴 균형에 핵심적인 역할을 하지만, 이 부위에 비대칭이나 기능적 이상이 발생하면 얼굴 조화가 깨지면서 심리적 부담과 미용적 고민이 커질 수 있다. 특히 턱관절 높낮이 차이나 입꼬리 위치가 한쪽으로 치우치는 안면비대칭은 외모뿐 아니라 일상생활에서도 자신감 저하를 초래하므로, 조기 진단과 적절한 치료가 매우 중요하다.

증상이 심하지 않은 경우에는 비수술적 교정치료가 가능하다. 그러나 부정교합이나 위·아래 턱 골격의 현저한 부조화로 씹기나 발음에 문제가 있는 경우에는 양악수술을 고려해야 한다.

정휘동 위즈치과 원장(구강악안면외과 전문의)은 "안면비대칭은 뼈 구조, 턱관절 기능, 치아 교합 상태 등 복합적인 요소가 얽혀 있어, 정확한 진단 없이 치료를 진행하면 얼굴 균형이 오히려 악화될 수 있다. 따라서 환자 개개인의 얼굴 구조와 증상에 맞춘 맞춤형 치료 계획이 필수"라고 말했다.

양악수술은 상악과 하악 골격을 분리한 뒤 정상 교합 위치로 이동시켜 고정하는 고난도 구강악안면외과 수술이다. 때문에 정밀한 3D 영상 진단 장비와 풍부한 임상 경험을 갖춘 의료진이 상주하는 병원에서 진행하는 것이 바람직하다.

또한 수술 후 부작용을 최소화하고 재발을 방지하기 위해 정기적인 경과 관찰과 유지 치료가 체계적으로 이루어지는지 꼼꼼히 확인해야 한다.

정휘동 원장은 “양악수술은 단순히 ‘작은 얼굴’을 위한 미용 수술로 오해 받기 쉽지만, 무조건 턱 길이만 줄이는 수술은 얼굴 전체의 심미적 불균형을 초래할 수 있다”며 “턱의 크기와 위치를 얼굴 전체와 조화롭게 맞춰 균형을 회복시키는 것이 핵심이며, 이를 통해 자연스러운 얼굴 인상 개선과 기능적 만족도를 동시에 얻을 수 있다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]