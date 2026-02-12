팔꿈치 통증, 위치에 따라 다른 테니스엘보·골프엘보

팔꿈치 통증은 일상에서 흔히 경험하는 증상 중 하나로 대부분은 일시적인 근육 피로나 과사용에 따른 불편감으로 여기고 방치되기 쉽다. 그러나 통증이 수주 이상 지속되거나 특정 동작에서 반복적으로 나타난다면 단순 근육통이 아닌 힘줄 질환을 의심해볼 필요가 있다. 대표적인 원인으로는 테니스엘보와 골프엘보가 있다.

테니스엘보와 골프엘보는 각각 외측상과염과 내측상과염으로 불리는 팔꿈치 힘줄 질환이다. 명칭은 특정 스포츠 종목에서 유래했지만 실제로는 스포츠와 무관하게 가사노동이 잦은 주부나 장시간 손목과 팔을 반복적으로 사용하는 직장인 등 다양한 일상활동에서 흔히 발생한다.

박지연 신촌연세병원 정형외과 과장은 "두 질환은 공통적으로 팔꿈치 주변 힘줄에 반복적인 부하가 가해지면서 미세 손상이 누적되는 과정에서 발생한다. 손목을 굽히거나 펴는 동작이 반복되면 힘줄이 충분히 회복할 시간을 갖지 못하고 점차 구조적 변성이 진행되며 이 과정에서 통증과 함께 팔의 기능 저하가 나타날 수 있다"고 말했다.

손상 부위에 따라 통증이 팔꿈치 바깥쪽에 집중되면 테니스엘보, 안쪽에 나타나면 골프엘보로 구분한다.

테니스엘보는 손목을 펴는 근육의 힘줄이 팔꿈치 외측에서 손상되는 질환으로 물건을 들어 올리거나 문 손잡이를 돌릴 때, 손목을 뒤로 젖히는 순간 통증이 뚜렷해지는 것이 특징이다. 반면 골프엘보는 손목을 굽히는 근육의 힘줄이 팔꿈치 내측에서 손상되는 경우로, 걸레를 짜거나 병뚜껑을 여는 등 손목을 비트는 동작에서 통증이 심해지는 경향을 보인다.

초기에는 팔꿈치가 뻐근하거나 힘이 빠지는 정도로 증상이 시작돼 일시적인 불편감으로 오인하기 쉽다. 하지만 적절한 치료 없이 방치할 경우 통증이 만성화되고 악력 저하나 손 사용 제한 등 일상생활 전반에 영향을 미칠 수 있어 주의가 필요하다. 따라서 통증이 반복되거나 점차 심해진다면 조기에 정확한 진단을 받는 것이 중요하다.

테니스엘보와 골프엘보 진단은 통증의 위치와 양상, 이학적 검사 소견을 종합해 이루어지며 필요에 따라 X-ray, 초음파, MRI 등의 영상 검사를 통해 힘줄 손상의 범위와 진행 정도를 정밀하게 평가한다. 이를 통해 단순 염증 단계인지 만성적인 힘줄 변성이 동반된 상태인지를 구분하고 환자 상태에 맞는 치료 방향을 설정한다.

치료의 기본 원칙은 손상된 힘줄에 충분한 휴식을 주는 것이다. 초기에는 무리한 사용을 줄이면서 약물치료, 물리치료, 체외충격파 치료, 보조기 착용, 주사치료 등 보존적 치료만으로도 증상 호전을 기대할 수 있다. 다만 이러한 치료에도 통증이 장기간 지속되거나 재발을 반복하는 경우에는 수술적 치료가 고려될 수 있다.

박지연 과장은 “테니스엘보와 골프엘보는 비교적 흔한 질환이지만 초기 증상이 가벼워 치료 시기를 놓치는 경우가 많다”며 “통증이 반복되거나 손목 사용 시 불편감이 지속된다면 단순 근육통으로 넘기지 말고 조기에 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요하다”고 설명했다.

이어 “초기에 적절한 보존적 치료와 생활습관 관리만 이뤄져도 대부분 일상생활로의 회복이 가능하다”고 덧붙였다.

한편, 예방을 위해서는 평소 손목과 팔꿈치 스트레칭을 습관화하고 무거운 물건은 한 손이 아닌 양손을 사용해 부담을 분산하는 것이 도움이 된다. 장시간 반복 작업을 해야 할 경우에는 중간중간 휴식을 취해 힘줄에 누적되는 피로를 줄이는 것이 중요하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

