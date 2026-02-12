목포어린이도서관, 리모델링 마치고 재개관…각종 프로그램 풍성

목포어린이도서관은 1층 공간 재구성과 1·2층 냉난방 시스템 교체 등 리모델링 공사를 마치고 지난 11일 재개관했다.

도서관은 새 단장을 기념하고 재개관 소식을 시민들에게 널리 알리기 위해 공연과 체험형 특강 프로그램을 마련했다.

먼저 새 학기 개학을 앞두고 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘패밀리 벌룬&버블쇼’를 오는 2월 28일 오후 2시에 개최한다. 신나는 음악과 함께 풍선과 비눗방울을 활용한 다채로운 퍼포먼스로 가족 단위 관람객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

또한 초등학생을 대상으로 한 체험 특강도 운영한다. ‘말(馬)모루 키링 만들기’는 병오년 말의 해를 맞아 모루를 활용해 행운과 도약을 상징하는 말 모양 키링을 제작하는 프로그램으로, 2월 24일에 진행된다.

이어 2월 25일에는 ‘열두 띠 동물시계 만들기’ 특강이 열린다. 우리 전통문화 속 열두 띠 동물의 의미를 배우고, 각 시간을 동물 아이콘으로 표현한 시계를 직접 만들어보는 체험 활동이다.

특강 및 공연 참가는 2월 12일부터 목포시통합도서관 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 참가비는 무료다. 기타 자세한 사항은 목포어린이도서관으로 문의하면 된다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]