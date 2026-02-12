[민트 건강 톡!]거대 투석혈관 혈류량 콸콸, 투석 잘되는 게 아니라 심장에 부담?

혈액투석 환자에서 심혈관 관리의 중요성이 점점 강조되고 있다. 대한신장학회 등록사업 자료에 따르면 국내 투석 환자는 12만 명을 넘어섰으며, 이 중 80% 이상이 인공신장기를 이용한 혈액투석 치료를 받고 있다.

투석 환자의 주요 사망 원인은 신부전 자체보다 심혈관 질환을 비롯한 합병증으로 알려져 있다. 최근 의료계에서 투석 시 심장과 혈관 상태를 함께 평가해야 한다는 접근이 강조되는 이유다.

특히 투석 환자에게서 자주 관찰되는 ‘거대 투석혈관(확장 동정맥루)’은 단순한 외형 변화가 아니라 심장 기능 저하로 이어질 수 있는 문제로 지목된다.

혈액투석은 동맥과 정맥을 연결해 만든 혈관 접근로, 즉 동정맥루를 통해 이뤄진다. 고압의 동맥혈이 정맥으로 직접 흐르는 구조이기 때문에 혈관에는 평소보다 훨씬 큰 혈류가 지속적으로 지나간다. 이 과정이 반복되면 정맥벽이 늘어나고 혈관이 굵어지면서 울퉁불퉁한 형태로 변한다.

민트병원 혈관센터 남우석 원장(혈관외과 전문의)은 “투석혈관 회로가 짧거나 유입 혈류량이 많을수록 혈관 내 압력이 상승한다”며 “이러한 상태가 지속되면 혈관 확장이 점차 진행돼 거대 투석혈관으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

환자들은 튀어나온 혈관 때문에 미용적인 문제를 먼저 느끼지만, 혈관이 커져서 투석은 오히려 잘 되는 것 같다고 느낄 수 있다. 하지만 거대 투석혈관은 투석의 질을 비롯해 혈관 건강의 위험 신호일 수 있다.

남우석 원장은 “혈관이 과도하게 확장되면 피부가 얇아지면서 감염 및 파열 위험 증가, 혈류가 소용돌이치며 혈전이 생길 가능성도 커진다”고 말했다. 이어 “무엇보다 과도한 혈류가 심장으로 돌아가면서 심장에 지속적인 부담을 주게 된다”고 덧붙였다.

거대 투석혈관이 위험한 이유는 심장으로 유입되는 혈액량이 증가하기 때문이다. 동정맥루를 통해 대량의 혈액이 빠르게 순환하면 심장은 더 많은 혈액을 내보내기 위해 지속적으로 일을 해야 한다. 이 상태가 장기간 지속되면 심근 비대와 심장 기능 저하가 진행되고 결국 심부전으로 이어질 수 있다.

의학적으로는 투석혈관 혈류량이 약 2.0 L/min 이상이거나 전체 심박출량의 30% 이상을 차지할 때 고출력 심부전 위험이 높아지는 것으로 알려져 있다. 초기에는 자각 증상이 거의 없지만, ▲조금만 걸어도 숨이 차거나 ▲계단 오르기가 힘들고, ▲누웠을 때 가슴이 답답하다면 이미 심장 부담이 시작됐을 가능성이 있다.

특히 젊은 나이에 투석을 시작한 환자나 상완부 동정맥루를 만든 환자는 혈류량이 많아 거대 투석혈관 진행이 빠른 편이다.

민트병원 혈관센터 김유동 원장(인터벤션 영상의학과 전문의)은 “천자 위치를 한 곳에 집중하지 않고 분산시키면 특정 부위 혈관 손상을 줄이는 데 도움이 된다”며 “투석 과정에서의 관리만으로도 거대 투석혈관 예방에 의미가 있다”고 말했다.

이미 혈류량이 과도하게 증가한 경우에는 시술로 혈류량을 줄이거나 수술을 통해 혈관 크기를 교정하기도 한다. 수술과 시술이 동시에 필요한 경우도 있어 혈관외과 전문의와 인터벤션 영상의학과 전문의가 이를 통합적으로 케어할 수 있는 규모가 큰 전문 혈관센터를 찾는 것이 좋다.

거대 투석혈관은 서서히 진행되기 때문에 환자 스스로 이상을 알아차리기 어렵다. 다만 ▲팔 혈관이 갑자기 두드러지게 커지거나, ▲맥박이 강하게 만져지고, ▲이전보다 쉽게 피로해지는 경우라면 단순한 혈관 변화가 아니라 심장 부담의 신호일 수 있다.

남우석 원장은 “투석 치료는 장기전이기 때문에 평소 투석이 잘 되는 것 같더라도 정기적인 혈류량 평가와 함께 혈관 및 심장 기능 확인이 필요하고, 필요시 즉각적인 조치를 해야 한다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]