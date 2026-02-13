신혜선·이준혁 ‘레이디 두아’ 온다…설연휴, 넷플릭스와 함께

설 연휴를 앞두고 넷플릭스가 버라이어티한 신작 라인업을 준비했다. 일찌감치 흥행에 성공한 ‘오징어 게임’ 시리즈를 비롯해 최근 공개돼 화제를 모은 요리예능 ‘흑백요리사2’, 로맨스물 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 등의 몰아보기도 가능하다. 여기에 거짓과 진실, 재미와 긴장감을 가득 담은 신작들이 공개된다.

The Art of Sarah Shin Hae-sun as Sarah Kim in The Art of Sarah Cr. Kim Eun jeong/Netflix © 2026

◆신혜선·이준혁 주연 ‘레이디 두아’

오는 13일 공개되는 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 ‘사라킴’과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 ‘무경’의 이야기다. 화려한 청담동 명품 거리 한복판, 하수구에서 얼굴이 뭉개진 채 얼어 죽은 시신이 발견된다. 사건을 맡은 형사 무경은 발목 문신과 현장에 있던 명품 백을 단서로, 시신의 정체가 명품 브랜드 ‘부두아’의 아시아 지사장 사라킴이라는 사실을 알게 된다. 하지만 주변인들을 만나 수사를 하면 할수록 새롭게 드러나는 사라킴의 정체 때문에 혼란에 빠지게 된다. 신혜선이 정체를 알 수 없는 미스터리한 인물 사라킴으로, 이준혁이 끈질긴 집념으로 사라킴의 흔적을 추적하는 형사 무경으로 분해 열연을 펼친다. 넷플릭스 시리즈 ‘인간수업’, ‘마이네임’ 등 탄탄한 연출로 호평을 받아온 김진민 감독과 신예 추송연 작가가 만나 예측불가한 전개와 밀도 높은 미스터리를 선사할 예정이다.

◆플러팅 전쟁 비하인드…‘솔로지옥 리유니언’

넷플릭스 최장수 예능 ‘솔로지옥’ 시즌5의 비하인드를 담은 스핀오프 ‘솔로지옥 리유니언’이 14일 공개된다. 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼 ‘솔로지옥 시즌5는 솔로들의 선넘는 플러팅과 시시각각 판이 뒤집히는 러브라인 속 얽히고설킨 솔로들의 감정으로 시청자들의 도파민을 자극하고 있다.

공개 이후 넷플릭스 TOP 10 비영어 쇼 부문 2위에 등극하며 시리즈 사상 최고 기록을 달성했다. 이처럼 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡으며 화제를 불러일으킨 출연자들이 다시 한자리에 모여 촬영 비하인드와 방송 이후의 이야기를 솔직하게 전할 예정이다. 본편에서는 미처 담지 못했던 감정의 변화부터 촬영 이후 이어진 관계의 향방까지, 더욱 진솔한 이야기가 공개된다.

Reality Check: Inside America's Next Top Model. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

◆‘리얼리티 체크: 도전! 슈퍼모델과 그 이면’

16일 공개 예정인 ‘리얼리티 체크: 도전! 슈퍼모델과 그 이면’은 모델 지망생들 중 최고의 슈퍼모델을 선발하는 서바이벌 프로그램 ‘도전! 슈퍼모델’의 지금껏 알려지지 않은 이면을 조명하는 다큐멘터리다. 참가자는 물론, 심사위원이자 진행자였던 타이라 뱅크스를 비롯한 프로그램의 주역들이 리얼리티 쇼의 화려했던 순간과 논란들을 직접 돌아본다. 모델 지망생들의 화려한 등용문으로 시작한 ‘도전! 슈퍼모델’은 갈등과 감정 폭발, 그리고 지금까지도 회자되는 각종 논란들 속에서도 대중문화를 뒤흔든 하나의 프로그램으로 자리 잡았다. ‘리얼리티 체크: 도전! 슈퍼모델과 그 이면’은 이 프로그램이 남긴 극적인 볼거리들을 들여다보며, 과연 엔터테인먼트를 위해 우리가 무엇까지 해도 될지 도발적인 질문을 던진다.

◆‘더 코리안 셰프’, 정상급 셰프들의 리얼한 생존기

‘더 코리안 셰프’는 파인 다이닝 최고의 영예인 미슐랭 스타를 획득한 레스토랑의 셰프를 포함한, 6명의 오너 셰프들이 감당해야 하는 치열한 일상과 압박감을 담은 다큐멘터리 시리즈다. 우아함과 화려함 뒤편, 주방에서는 1초, 1mm, 0.1g의 오차도 허용되지 않는 치열한 사투가 매일같이 벌어진다. 국내 유일 미슐랭 3스타이자 ‘밍글스’의 오너 셰프 강민구를 비롯해, 월드 베스트 레스토랑 북미 1위 ‘아토믹스’의 공동대표 박정은과 박정현, 미슐랭 2스타 ‘주옥’의 오너 셰프 신창호, 프렌치 레스토랑 ‘해리스’의 오너 셰프 이용우, 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’에 흑수저로 출연해 화제를 모은 ‘요리 괴물’이자 ‘오얏트’의 오너 셰프 이하성, 클래식 프렌치의 아이콘 ‘레스쁘아’의 오너 셰프 임기학까지. ‘더 코리안 셰프’는 예술가이자 경영자로서, 매 순간 생존이 걸린 결정을 내려야 하는 오너 셰프들의 현실을 가까이서 담아낸다.

How To Get To Heaven From Belfast Season 1. Sinead Keenan as Robyn Winters, Caoilfhionn Dunne as Dara Friel, Roisin Gallagher as Saoirse Shaw. . Cr. Christopher Barr/Netflix

◆옛친구에게 온 사망 메일…‘벨파스트에서 천국으로 가는 법’

‘벨파스트에서 천국으로 가는 법’은 평생을 함께해온 세 명의 절친이 옛 친구의 석연치 않은 죽음에 얽힌 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린다. 총명하고 자유분방한 드라마 작가 ‘시어셔’, 화려해 보이지만 세 아이를 키우느라 지쳐가는 ‘로빈’, 믿음직하고 내성적인 간병인 ‘다라’까지. 학창 시절부터 끈끈한 우정을 쌓아온 세 사람은 30대 후반이 된 지금도 변함없이 가깝게 지낸다. 어느 날, 이들은 어린 시절 친구였던 ‘그레타’의 사망 소식을 전하는 이메일을 받은 후, 놀란 마음에 추도식에 참석하지만, 그곳에서 일어나는 기이한 일을 시작으로, 아일랜드 전역을 넘나드는 예측불가한 사건에 휘말리게 된다. 골치 아픈 사춘기를 보내는 친구들의 이야기를 담은 넷플릭스 코미디 시리즈 ‘데리 걸스’ 시리즈의 제작진들이 만든 ‘벨파스트에서 천국으로 가는 법’은 어른이 된 친구들의 삶과 우정을 그려내며 또 다른 재미를 예고한다.

