‘육상부’ 팀컬러 더 강화한다… “한 베이스 더” 외치는 곰들

‘허슬 두’ 이름 아래 달리고, 또 달린다.

프로야구 두산이 육상부 야구 재현을 꿈꾼다. 호주 시드니 스프링캠프에서 연일 굵은 땀방울을 흘려가며 주루 플레이 훈련에 매진하고 있다.

‘Again 2024’라는 테마를 내세운다. 2년 전 팀 도루 184개로 10개 구단 중 으뜸을 차지한 바 있다. 도루왕 조수행(64개)은 물론, 정수빈(52개)이 힘을 보태 KBO리그 최초 동반 50도루 기록을 달성하기도 했다. 두산은 지난해에도 144개의 도루를 작성해 이 부문 2위를 차지했다.

두산 특유의 ‘뛰는 야구’ 재가동을 위해 스파이크 끈을 더욱 조이겠다는 설명이다. 기존 힘만으로는 부족하다. 이유찬과 김대한, 박지훈 등 야수들이 가세할 예정이다. 특히 정수빈, 조수행은 후배들에게 베이스 터치 시 손의 각도 등 주루 및 슬라이딩 노하우를 전수하며 팀 전체의 디테일을 끌어 올리고 있다.

이 가운데 “한 베이스를 더 가는 야구가 상대 투수에게 얼마나 큰 압박감을 주는지 잘 안다”는 조수행은 “후배들에게도 ‘죽는 것을 두려워하지 말고 과감하게 스타트를 끊어라’고 조언 중”이라고 전했다.

그러면서도 “과감하게 뛰어야 상대 견제도 많아지고 볼 배합도 달라진다. 그러면 타석에 있는 타자에게도 도움이 된다”고 목소리를 높였다.

경계해야 할 지점도 확실히 한다. 경험이 부족한 선수들에겐 특급 조언일 터. 조수행은 “안 뛰는 버릇을 들이면 그 습관이 오래 간다”면서 “상대가 ‘저 주자는 안 뛴다’고 생각하면 투수는 타자 승부에만 집중하게 되어 우리 타자들이 어려워진다. 시드니에서의 노력이 새 시즌 그라운드를 휘젓는 원동력이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

지난해 신인 드래프트서 곰 군단의 1라운드 호명을 받은 외야수 김주오는 “선배님들의 리드 폭이나 슬라이딩 기술을 옆에서 지켜보면 확실히 다르다는 걸 느낀다. 보고 배우면서 나만의 타이밍을 잡는 법을 익히고 있다. 올 시즌 완벽한 주루로 팀 승리에 필요한 결정적인 득점에 기여하고 싶다”고 했다.

코칭스태프들도 팔을 걷었다. 고토 코지 작전코치와 임재현 주루코치는 시드니 블랙타운 야구장서 초시계를 들고 선수들의 리드폭과 스타트 반응 속도를 체크하며 긴장감을 불어넣는 중이다. 주루사를 줄이고 득점 확률을 높이기 위한 훈련이다.

이뿐만이 아니다. 마운드 위 투수를 상대로 견제구 대처 훈련을 반복하는 등 역동작에 걸렸을 때 살아남는 생존 본능을 키우는 데 주력하고 있다.

고토 코치는 “주루는 발로만 하는 게 아니다. 먼저 상황을 이해하고, 어떤 행동을 해야 할지 의식한 뒤 행동으로 옮겨야 한다. 이 과정 중 ‘이해’ 단계가 가장 중요하다”고 강조했다.

이어 “베이스가 커졌다고 해서 무조건 도루가 쉬워지는 건 아니다. 상대 배터리도 그만큼 더 철저히 대비한다”면서 “야구는 흐름 싸움이다. 우리가 이기고 있을 때는 시합의 흐름을 뺏기지 않는, 지고 있을 때는 흐름을 다시 가져오는 영리한 주루와 작전을 펼쳐야 한다”고 덧붙였다.

