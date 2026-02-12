‘컴백 임박’ 포레스텔라, 칼 갈았다…타이틀곡 선공개

그룹 포레스텔라(Forestella)가 신곡 ‘Etude’를 선공개한다.

포레스텔라는 12일 오후 6시 네 번째 정규앨범 ‘THE LEGACY(더 레거시)’의 세 번째 선공개 싱글이자 더블 타이틀곡인 ‘Etude(에튀드)’를 발매한다.

‘Etude’는 아름다운 오케스트라 사운드와 부드러운 왈츠 리듬이 어우러진 프랑스어 크로스오버 곡이다. 포레스텔라는 풍부한 선율을 따라 사랑과 그리움을 넘어 내면의 복합적인 감정을 감성적인 보컬로 풀어낸다. 곡명처럼 삶을 완성된 결과가 아닌 끊임없는 배움의 과정으로 바라보는 메시지를 담았다.

포레스텔라는 지난 7일과 8일 부산에서 열린 2025-26 단독 콘서트 ‘THE LEGACY’의 마지막 공연에서 ‘Etude’를 라이브 무대로 선보였다. 포레스텔라의 서정적인 하모니와 한 편의 영화 같은 흐름이 관객들에게 진한 여운을 남겼다.

또한 ‘Etude’의 개인 포토에서 포레스텔라는 화학 실험 기구, 물감, 수채화, 지구본 등 다양한 오브제를 활용해 한 폭의 예술 작품 같은 비주얼을 선보였다. 네 멤버의 품격 있는 아우라는 정규 4집 본편에 담길 음악적 이야기를 향한 기대감을 한층 높였다.

앞서 포레스텔라는 희망적인 메시지의 ‘Still Here(스틸 히어)’, 이탈리아어 크로스오버 곡 ‘Nella Notte(넬라 노테)’를 음원과 콘서트 무대로 선공개하며 호평을 얻었다. 새로운 오리지널 신곡인 ‘Etude’ 선공개를 끝으로 연내 약 5년 만의 정규 4집 본 앨범을 발매하며 열일 행보를 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

