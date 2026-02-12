2001년생 신지은, 亞사이클선수권 동메달… 아시안게임 전망 밝힌다

신지은(왼쪽에서 3번쩨)을 포함한 사이클 대표팀이 포즈를 취하고 있다. 사진=대한사이클연맹 제공

여자 사이클의 신지은이 2026 아시아사이클선수권대회에서 동메달을 따며 다가오는 2026 아이치·나고야 아시아게임 전망을 밝혔다.

신지은은 지난 8일 사우디아라비아 알카심에서 열린 여자 개인도로(107.1km) 경기에서 3위로 결승선을 통과했다. 여자 개인도로는 약 16km 구간을 7주회하는 총 107.1km 코스다. 사우디 특유의 고온과 건조한 기후, 강한 바람 속에서 일정한 고강도 페이스를 유지해야 하는 까다로운 레이스 환경을 이겨내야 한다.

신지은은 경기 중반 이후 6명의 선두 그룹에 합류하며 메달 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다. 후반부까지 침착하게 레이스 운영을 펼쳤다. 마지막 스프린트 승부에서 끝까지 집중력을 발휘했다. 극한의 기온과 반복 주행으로 인한 누적 피로를 극복하고 거둔 성과다.

대한사이클연맹 이상현 회장은 “신지은은 국제무대 경험을 통해 경기 운영 능력과 위기 대응 역량이 한층 성숙해졌다”며 “아시안게임에서 충분히 메달권 경쟁이 가능할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 연맹 관계자는 “중장거리 종목 선수들은 30대가 될 때까지 점점 기량이 올라간다”며 “신지은은 한참 전성기에 접어들고 있다”고 전했다.

한국 사이클 대표팀은 이번 대회를 통해 아시아 정상권 경기력을 재확인하고 향후 국제대회를 대비한 경기력 향상과 전력 보강에 집중할 계획이다.

