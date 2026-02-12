경기력 향상 위해…쇼트트랙 국가대표 후보 및 꿈나무 선수단 합동훈련

사진=대한빙상경기연맹 제공

대한빙상경기연맹(회장 이수경·삼보모터스 그룹 CFO 사장)은 현재 쇼트트랙 종목의 국가대표 후보 선수단을 비롯한 꿈나무 선수들이 한창 동계 합동훈련에 집중하고 있다고 밝혔다.

쇼트트랙 선수단은 지난 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 국제대회 성적과 국내 선발전 결과를 기준으로 선발됐으며, 2월부터 약 2주간 본격적인 강화 훈련에 돌입해 경기력 향상을 위해 노력하고 있다.

쇼트트랙 종목에서는 이번 시즌 ISU 주니어 월드컵 시리즈 및 세계주니어선수권대회, 꿈나무 쇼트트랙 대회에서 우수한 기록을 거둔 선수들이 선발되어 총 60명이 훈련에 참여하고 있다.

국가대표 후보 선수단은 2월8일부터 2월14일까지 꿈나무 선수단은 2월1일부터 2월14일까지, 약 1주에서 2주의 기간 동안 태릉선수촌에서 훈련을 진행한다.

이번 동계 합동훈련은 미래를 이끌 유망주들이 모여 체계적인 훈련과 상호 자극을 통해 경기력 도약을 도모하는 장이다.

2026년도 국가대표 후보 및 꿈나무 선수단 동계 합동훈련은 대한체육회가 주최하고, 대한빙상경기연맹이 주관하며, 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 운영되고 있다.

