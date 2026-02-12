KBO리그 타이틀 스폰서 신한은행, ‘류지현호’ WBC 훈련 캠프 지원

사진=KBO 제공

태극전사들 곁엔 든든한 파트너가 함께한다.

한국야구위원회(KBO)는 오는 16일부터 월드베이스볼클래식(WBC)을 대비한 한국 야구 국가대표팀 2차 오키나와 캠프를 실시한다. 류지현 감독이 이끄는 대표팀은 이번 캠프에서 전술 완성도 제고와 실전 감각 향상에 중점을 둔 훈련 및 연습경기를 진행하며, WBC를 향한 본격적인 담금질에 돌입한다.

2018년부터 KBO리그 타이틀 스폰서로 함께해 온 신한은행이 이번 2차 오키나와 캠프에 대표팀과 동행한다. 이번 캠프에서 대표팀 공식 후원사로서 선수단 헬멧, 훈련복 및 유니폼 소매 광고를 진행한다.

사진=KBO 제공

또한 오키나와 캠프 기간 동안 신한은행 고객을 대상으로 ‘국가대표 캠프 참관단’ 프로모션을 운영하는 등 현지에서 대표팀의 훈련을 직접 참관할 수 있는 특별한 경험도 제공한다.

KBO 관계자는 “신한은행은 앞으로도 KBO와 함께 리그 발전과 국가대표팀의 국제 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속할 계획”이라고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

