타이어뱅크, 설 연휴 안전운전 지원 나선다

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)가 설 명절 연휴 안전 운전 지원에 나선다. 타이어뱅크는 설 명절 연휴 기간 동안 전국 50개소에 운영 중인 타이어 응급실 서비스를 운영한다. 타이어 응급실은 운전자가 타이어 관련 문제 발생시 24시간 긴급 서비스를 받을 수 있는 서비스다.

닷새 동안 연휴인 이번 설날은 13일 오후부터 귀성 행렬이 시작 돼 설 당일인 17일 가장 혼잡한 귀경길이 될 것으로 관계 당국은 예상 중이다. 또, 긴 연휴로 평소보다 20% 정도의 교통량 증가를 예상 중이다. 설 연휴 기간 동안 고향 방문, 여행 인파로 교통 혼잡이 예상 된다.

자차 운행 중 갑작스러운 타이어 문제 발생은 운전자의 안전을 위협 할 수 있다. 이때 언제나 방문해 기본 점검부터 펑크수리, 공기압 보충, 타이어 교체와 같은 타이어 관련 긴급 조치가 가능한 타이어뱅크의 타이어 응급실은 ‘가뭄 속 단비’다. 타이어 응급실은 2021년 타이어뱅크 창립 30주년을 기념해 업계 최초로 시작 했다. 24시간 동안 운영 하며 타이어 관련 서비스를 받을 수 있다. 이용객 호평으로 매년 운영 매장을 확대하며 현재 전국 50여개소를 운영 중이다.

타이어뱅크는 연휴 마지막 날인 18일까지 타이어 응급실을 포함해 전국 530여개 매장에서 고객 불편 최소화를 위해 노력할 계획임을 밝혔다. 타이어뱅크 관계자는 “이번 설 연휴에도 타이어 응급실 서비스는 차질 없이 운영할 예정”이라며 “타이어 문제 발생으로 곤란할 운전자분들을 돕기 위해 타이어뱅크가 최선을 다할 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

