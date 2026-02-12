황재균의 해설과 함께… KT, 호주 스프링캠프 연습경기 생중계

사진=뉴시스

새 시즌 담금질을 점검하는 자리, 반가운 목소리와 함께한다.

프로야구 KT는 12일 “호주 스프링캠프에서 열리는 평가전을 생중계한다”고 밝혔다. 지난달 22일부터 호주 질롱에서 1차 전지훈련을 진행 중인 가운데 오는 16일과 20, 21일 호주프로야구(ABL) 멜버른 에이시스를 상대로 총 3차례 평가전을 치른다.

해당 경기들은 모두 한국 기준 오후 5시로 예정돼 있으며, KT 구단 공식 유튜브인 ‘위즈티비’를 통해 시청할 수 있다.

사진=KT 위즈 제공

이번 중계엔 특별 해설진이 참여한다. 캐스터는 강성철 아나운서가 맡고 안영명 멘탈 코치가 20일 경기 중계를, 지난 시즌을 끝으로 은퇴한 황재균이 해설위원으로 데뷔해 21일 경기를 중계한다. 다만 16일 경기는 자체 해설 없이 진행될 예정이다.

또한 실시간 이벤트를 통해 2026 스프링캠프 모자와 김상수, 허경민, 유준규 등 ‘말띠’ 선수들이 제작에 참여한 2026년 달력 등을 경품으로 증정할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]