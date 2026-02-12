주지훈·하지원, 욕망의 ‘클라이맥스’로 만난다

배우 주지훈과 하지원이 ENA 월화 드라마 ‘클라이맥스’로 만난다.

​3월 16일 밤 10시 첫 방송을 확정한 ENA 월화 드라마 ‘클라이맥스’는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극이다.

첫 방송 일정 확정과 함께 공개된 티저 포스터는 작품이 지닌 강렬한 정서를 상징적으로 시각화했다. 빨간 계단 한가운데, 가장 높은 곳에 홀로 서 있는 방태섭 검사(주지훈)의 모습은 권력의 정점에 오르기 위한 그의 끝없는 야망을 드러낸다. 갈라진 벽과 붉은 색감이 지배하는 공간은 치열한 권력 다툼 속에서 점점 벼랑 끝으로 내몰리는 인물의 상황을 암시하며 묵직한 여운을 남긴다. 여기에 “ 타락하는 만큼 높은 곳으로, 갈망하는 만큼 절정으로”라는 문구는 방태섭 검사가 걸어 나갈 파란만장한 길을 예고 한다.

함께 공개된 1차 티저 예고편은 대한민국 권력의 가장 높은 곳을 향해 달려가는 인물들의 날 선 욕망과 팽팽하게 얽힌 관계를 압축적으로 담아내며 단숨에 시선을 사로잡는다. 각자의 목적을 위해 서로를 견제하고 이용하는 이들의 관계는 범죄와 치정, 그리고 감정의 균열이 교차하는 서사를 예고하며 단 한 순간도 방심할 수 없는 긴장감을 선사한다. 티저 속 “그냥 네 그 원대한 야망에 날 이용할 생각뿐이었어”, “다 여기서부터 시작되는 거야”와 같은 대사들은 인물들의 욕망과 갈등의 출발점을 드러낸다. 이어 “나는 여기서 내려가지 않을 생각이에요”라는 대사와 주요 인물들의 강렬한 컷이 연속되며 긴장감을 높이고, “인간은 비슷한 종족을 알아보는 법이니까요”라는 방태섭의 대사는 앞으로 펼쳐질 치열한 권력 게임과 얽히고설킨 관계를 예고하며 깊은 여운을 남긴다.

‘클라이맥스’는 이지원 감독과 신예슬 작가의 탄탄한 각본에, 섬세하면서도 강렬한 연출로 주목받아 온 이지원 감독이 연출을 맡아 완성도를 높였다. 여기에 주지훈, 하지원, 나나, 오정세 그리고 차주영 등 믿고 보는 배우들이 합류해 권력과 사랑 앞에서 서로 다른 욕망과 신념을 지닌 인물들의 치명적인 관계를 밀도 있게 그려낼 예정이다.

단순한 범죄·정치 드라마를 넘어, 욕망 앞에서 흔들리는 인간의 선택이 만들어내는 파국의 순간을 예고하는 ENA 월화 드라마 ‘클라이맥스’는 오는 3월 16일 월요일 밤 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서 공개된다.

