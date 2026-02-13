근위경골절골술부터 인공관절 치환술까지… 퇴행성 관절염, 병원 치료 어떻게?

명절이 지나고 나면 무릎 통증으로 병원을 찾는 환자들이 늘어난다.

장시간 서서 일하거나 반복적인 쪼그려 앉기, 평소보다 많은 보행이 이어지면서 이미 약해져 있던 무릎 관절에 부담이 집중되기 때문이다. 특히 퇴행성 관절염이 진행 중이던 경우, 명절 이후 통증이 갑자기 심해졌다고 느끼는 경우가 많다.

퇴행성 관절염은 관절을 보호하는 연골이 점차 닳아 없어지면서 발생한다. 연골에는 신경이 없어 초기에는 통증이 거의 없다가, 손상이 상당히 진행된 뒤에야 무릎 통증으로 나타나는 경우가 많다. 이 때문에 증상이 나타났을 때는 이미 관절염이 어느 정도 진행된 상태인 경우가 적지 않다.

퇴행성 관절염의 원인은 노화뿐 아니라 비만, 무릎 과사용, 외상, O다리와 같은 다리 정렬 이상 등 다양하다. 최근에는 젊은 연령대에서도 잘못된 생활습관이나 체중 증가로 초기 관절염이 발견되는 사례가 늘고 있다.

진단은 X-ray를 통해 관절 간격과 변형 여부를 확인하고, 필요 시 MRI로 연골과 주변 구조물을 정밀하게 평가한다. 이를 바탕으로 퇴행성 관절염은 1기부터 4기까지로 구분한다.

1기는 연골 손상이 경미한 단계로, 활동 후 뻐근함이나 계단 통증 정도가 나타난다. 이 시기에는 약물치료와 물리치료, 생활습관 교정만으로도 충분히 조절이 가능하다.

2기는 연골이 더 닳아 관절 간격이 줄어들고, 움직이기 시작할 때 통증이 뚜렷해진다. 이 단계에서는 약물치료와 함께 스테로이드 주사, 히알루론산 주사 등 관절 내 주사치료를 병행해 통증을 줄이고 기능 저하를 늦춘다.

3기로 진행되면 통증이 심해 보행이 힘들어지고, 무릎이 자주 붓거나 다리 모양이 O다리로 변형되기 시작한다. 비교적 젊고 O다리 변형이 동반된 경우에는 근위경골절골술을 통해 다리 정렬을 교정해 관절염 진행을 늦출 수 있다. 반면 안쪽 관절만 심하게 닳았다면 인공관절 부분 치환술이 고려된다.

4기는 연골이 거의 소실돼 뼈와 뼈가 맞닿는 말기 단계로, 일상생활이 어려울 정도의 극심한 통증이 특징이다. 이 경우에는 인공관절 전 치환술이 가장 확실한 치료 방법이 된다.

인공관절 수술은 손상 범위에 따라 부분 치환술과 전 치환술로 나뉜다. 부분 치환술은 회복이 빠르고, 전 치환술은 심한 변형과 통증을 동시에 개선할 수 있다. 수술 후에는 단계적인 재활과 근력 강화가 필수이며, 걷기나 수영처럼 무릎 부담이 적은 운동이 도움이 된다.

퇴행성 관절염은 조기 진단과 단계별 치료가 중요하다. 체중 관리와 근력 강화, 무릎에 무리가 되는 자세를 피하는 습관만으로도 관절염 진행을 늦출 수 있다.

임홍철 서울바른세상병원 관절클리닉 원장은 “퇴행성 관절염은 초기 대응이 늦어질수록 치료 선택지가 줄어든다”며 “무릎 통증이 반복된다면 연령과 관계없이 정확한 진단을 통해 단계에 맞는 치료를 받아야 한다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

