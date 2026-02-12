민희진, 하이브 상대 260억대 풋옵션 소송 승소…법원 “255억 지급하라”

뉴시스

민희진 전 어도어 대표와 하이브 간의 260억원대 풋옵션(주식매수청구권)과 주주 간 계약 해지를 둘러싼 소송전에서 법원이 민 전 대표의 손을 들어줬다.

서울중앙지법 민사합의31부(부장판사 남인수)는 12일 민 전 대표가 하이브를 상대로 제기한 주식매매대금 청구 소송에서 원고 승소로 판결했다. 하이브가 민 전 대표를 상대로 제기한 주주 간 계약 해지 확인 소송에선 원고 패소로 판결했다.

재판부는 주주 간 계약 해지 확인 소송에 대해 “원고의 청구를 기각한다. 소송 비용은 원고가 부담한다”라고 선고했다. 이에 따라 “피고(하이브)는 민희진에게 255억상당을 각 지급하라. 소송 비용은 피고가 부담한다”고 밝혔다. 재판부는 하이브가 입수한 민 전 대표의 카카오톡 대화와 관련해 “이 사실만으로 중대한 주주 간 계약 위반이라고 볼 수 없다”고 판단했다.

민 전 대표와 하이브는 2024년 4월부터 경영권 탈취 의혹과 뉴진스 차별 대우 의혹 등으로 갈등을 빚어오다 쌍방 소송을 제기하게 됐다.

하이브는 2024년 8월 공개한 반기보고서를 통해 민 전 대표에 대한 주주 간 계약을 해지했다고 밝혔다. 이후 민 전 대표가 같은 해 11월 하이브에 어도어 주식에 대한 풋옵션을 행사하겠다고 통보하며 소송전이 본격화했다. 두 소송은 별도로 제기됐으나 재판부는 효율적 진행을 위해 병행 심리를 진행해 왔다.

풋옵션은 특정 조건을 만족할 때 주주가 다른 주주에게 보유한 회사 주식 전부 또는 일부를 사전에 정해진 가격에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리다. 민 전 대표의 풋옵션 가격 산정 기준은 ‘최근 2개년도(2022~2023년) 어도어 영업이익 평균치에 13배를 곱한 뒤 총발행 주식 수로 나눈 금액’이다. 어도어는 뉴진스가 데뷔한 2022년 영업손실 40억원을 기록했으나 이듬해 335억원의 영업이익을 기록했다. 또 민 전 대표는 어도어 보유 지분 18%의 75%인 13.5%를 풋옵션 할 수 있는 계약을 했다.

종합하면 민 전 대표가 풋옵션 행사를 통해 받을 수 있는 금액은 260억원가량으로 추정됐다.

쟁점은 주주 간 계약 해지 시점이었다. 민 전 대표 측은 뉴진스 멤버들이 어도어에 전속계약 해지를 통보한 건 2024년 11월말로, 계약해지 시점을 그 이후로 봐야 한다고 주장했다. 반면 하이브는 민 전 대표 측이 뉴진스에 대한 템퍼링을 시도해 회사에 손해를 끼쳤고, 그런 행위가 드러나기 시작한 2024년 7월 이미 계약이 해지됐다고 맞섰다. 민 전대표는 같은해 8월 절차를 거쳐 해임됐다.

한편 민사합의31부는 민 전 대표와 뉴진스의 전 멤버 다니엘 등에게 제기한 손해배상 소송도 심리하고 있다. 어도어는 이들에게 뉴진스 이탈 및 복귀 지연에 대한 책임으로 약 430억9000만원을 청구했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

