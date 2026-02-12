[한승오의 볼륨미학] 살은 빠졌는데 얼굴형이 고민? 소버라이프 시대 드러나는 ‘교근’

요즘 회식 대신 운동을 선택하는 사람들이 늘었다. 술자리를 줄이고 논알콜을 마시고 러닝이나 헬스, 필라테스를 시작했다는 이야기가 낯설지 않다. 이른바 ‘소버라이프’라 불리는 생활 방식이다. 주말 음주 대신 아침 운동을 택하고, 식단을 관리하며 체중 감량에 성공했다는 경험담도 흔해졌다.

그런데 예상과 다른 고민이 따라온다. 체중은 줄었는데 얼굴이 작아졌다는 느낌이 들지 않는다는 것이다. 오히려 사진 속에서 턱선이 더 또렷해 보이거나, 하관이 넓어진 것 같다는 이야기를 하기도 한다. 붓기가 빠지면 얼굴이 작아질 것이라 생각했지만, 거울 앞 인상은 기대와 다르게 느껴지는 순간이다.

◆붓기가 빠졌을 뿐, 얼굴형이 드러난 것

여기에는 붓기와 얼굴형의 차이가 있다. 음주 뒤 얼굴이 커 보이는 이유는 대부분 지방 증가가 아니라 수분 저류, 즉 부종 때문이다. 술을 줄이면 이 부종은 빠르게 줄어든다. 문제는 부종이 사라진 이후다. 그동안 가려져 있던 턱 주변 윤곽이 드러나면서, 얼굴형 자체가 더 또렷하게 보이기 시작한다.

이때 자주 등장하는 요소가 교근이다. 교근은 음식을 씹을 때 사용하는 턱 근육으로, 귀 앞에서 턱 아래로 이어지는 부위에 위치한다. 이 근육이 발달하면 얼굴 하관이 각져 보이고 폭이 넓어진 인상을 만든다. 체중 변화와 관계없이 얼굴형이 달라 보일 수 있는 이유다.

◆교근을 키우는 습관

특히 요즘 생활 방식은 교근을 더 많이 쓰게 만든다. 음식을 많이 씹어서라기보다, 무의식적인 긴장 때문이다. 업무 중 집중할 때 이를 악무는 습관, 운동 중 힘을 줄 때 턱에 힘이 들어가는 버릇, 수면 중 이갈이 같은 행동이 반복되면 교근 사용이 늘어난다.

살이 빠진 뒤 오히려 턱선이 도드라져 보이는 이유도 여기에서 설명된다. 지방이 줄어 얼굴이 작아지는 것이 아니라, 부종이 사라지며 근육 윤곽이 드러나는 것이다.

◆생활 관리로 달라지는 부분과 한계

일상적인 관리로는 먼저 습관을 점검하는 것이 중요하다. 평소 이를 악무는 버릇이 있는지 확인하고, 운동 중 턱에 힘이 들어가지 않도록 의식하는 것만으로도 도움이 된다. 장시간 컴퓨터 작업이나 스마트폰 사용 중에는 턱을 가볍게 떼고 어금니가 맞물려 있지 않은 상태를 유지하는 것이 좋다.

수면 중 이갈이가 의심된다면 치과적 상담을 통해 장치 사용을 고려하기도 한다. 다만 이미 근육 사용 패턴이 굳어진 경우에는 이런 관리만으로 외형 변화가 크지 않을 수 있다.

◆의학적 접근, 교근 축소술

이때 의학적 접근으로 교근축소술이 언급된다. 과도하게 발달한 턱 근육의 작용을 완화해 얼굴 하관의 긴장을 줄이는 방식으로, 얼굴을 작게 만드는 시술이라기보다 인상을 부드럽게 정리하는 개념에 가깝다.

미용성형 측면에서 교근은 없애야 할 근육이 아니라 과하게 작동하던 힘을 줄여 균형을 맞추게 중요하다. 얼굴형 변화의 핵심은 크기를 줄이는 것이 아니라 비율을 조정하는 데 있다.

이때 교근의 두께와 범위, 좌우 비대칭 여부에 따라 필요한 접근이 달라지기 때문에 사전 진단이 중요하다. 초음파 등을 통해 실제 근육의 발달 정도와 작용 부위를 확인하고 계획해야 과도한 약화나 부자연스러운 윤곽 변화를 줄일 수 있다. 특히 한 번의 시술로 균형 있게 작용이 조절될 때 만족도가 높고, 반복적인 보완 시술이 줄어든다.

글 한승오 원장(볼륨성형외과 대표원장) 정리 정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]