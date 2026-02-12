[내야외야] NC, 진주문화관광재단과 업무협약 체결…“스포츠와 지역 관광의 시너지 기대”

사진=NC다이노스 제공

프로야구 NC가 진주문화관광재단과 손잡고 경남 지역의 문화·관광 매력을 스포츠 현장에 접목한다.

NC는 11일 진주문화관광재단 2층 다목적홀에서 진주문화관광재단과 ‘지역 문화관광 및 스포츠 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고, 연고 지역의 관광 활성화와 차별화된 스포츠 콘텐츠 확산에 힘을 모으기로 했다.

이날 협약식은 이진만 NC 대표와 왕기영 진주문화관광재단 대표이사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 협약으로 양 기관은 지역 관광 및 스포츠 문화 콘텐츠 확산을 위한 공동 홍보·마케팅, 스포츠와 지역 관광을 결합한 브랜드데이 등 공동 기획 사업, 디지털 플랫폼을 활용한 공동 홍보 및 시민 참여형 콘텐츠 운영 등을 추진하기로 했다.

진주문화관광재단은 진주시 관광캐릭터인 ‘하모’와 연계한 콘텐츠를 기획·제작하고 지역 관광 홍보를 운영한다. NC는 홈경기 브랜드데이 개최 및 구단 캐릭터를 활용한 협업 마케팅을 지원하며 야구장을 찾는 팬들에게 스포츠와 지역 관광이 어우러진 색다른 즐거움을 선사한다.

왕기영 진주문화관광재단 대표이사는 “이번 협약을 계기로 스포츠와 문화관광이 결합된 새로운 협업 모델을 구축하고, 진주시의 문화관광 자원을 더 많은 시민과 관광객에게 알릴 수 있는 기회가 될 것이다. 앞으로 추진될 다양한 협업 사업에 많은 관심과 기대를 부탁드린다”라고 말했다.

이진만 NC 대표는 “진주문화관광재단과의 협력을 통해 스포츠 문화산업의 즐거움과 효용을 범경남권의 팬들에게 확산해 가고자 한다. NC는 앞으로도 지역 사회와 함께 성장하며 스포츠를 통한 공공가치 창출에 앞장서겠다”라고 말했다.

