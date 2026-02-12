[코르티나 스텔라] 리비뇨 밤하늘에서 1440도 회전, 14일엔 1620도 예고…이채운, 스노보드 하프파이프 결선서 메달 도전

사진=AP/뉴시스

6살 때 아버지가 선물해 준 장난감 보드, 운명이 됐다. 이탈리아 리비뇨의 밤하늘을 감탄으로 채운 이채운(20·경희대)이 최초를 향해 달린다.

이채운은 12일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 끝난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 남자 하프파이프 예선에서 82점을 획득해 9위로 결선에 올랐다. 올림픽 한국 스노보드 남자 하프파이프 최초의 메달을 향한 도전, 오는 14일 오전 3시 30분에 시작된다.

스노보드 하프파이프는 높이 7.2m, 길이 220m의 반원통형 슬로프를 오르내리며 점프와 회전 기술을 선보이는 경기다. 기술 난도와 수행 완성도, 점프 높이 등이 점수에 반영된다. 예선에서는 1, 2차 시기 중 최고 점수를, 결선에서는 1회차를 추가해 3번의 시도 중 최고 점수를 최종 성적으로 반영한다. 최종 회차에서 난도가 높은 기술을 성공하면, 대역전도 가능한 경기다. 결선에는 총 12명의 선수가 출전한다.

이채운은 이날 예선에서 전략적으로 힘을 뺐다. 무리하지 않는 선에서 주무기인 4바퀴 회전의 1440도 고난도 기술을 선보였다. 1차 시기 최고 높이는 4.6m까지 찍었다. 마지막 5번째 기술까지 안정적으로 수행하며 결선 티켓을 거머쥐었다.

사진=AP/뉴시스

그 어느 때보다 간절함이 크다. 이채운은 ‘타고났다’는 평가 속에 어린 시절부터 두각을 나타냈다. 세계 선수권 역대 최연소 우승부터 하얼빈 동계 아시안게임(AG) 금메달(슬로프스타일)까지 쉬지 않고 달렸다. 10대에 이룬 결과다. 하지만 올림픽은 달랐다. 2022년 베이징 대회 때 한국 선수단 최연소 선수로 올림픽 무대를 밟았지만, 현실의 벽은 높았다. 당시 예선 18위에 그치며 결선 진출에 실패했다.

포기하지 않았다. 수없이 넘어지며 굳은살을 키웠고, 다시 올림픽 무대를 꿈꾸며 나아갔다. 그러나 예기치 못한 부상에 또 눈물을 흘렸다. 지난해 무릎 연골판 제거 수술을 받았다. 이후 4차례 나선 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 부진한 모습을 보이며 슬럼프에 빠지기도 했다.

힘든 시간, 4년전 기억을 떠올리며 보드를 부여잡고 스타트라인으로 향했다. 첫 번째 올림픽에서 떨어진 뒤 꼭 다시 이 무대에 돌아와 메달을 따겠다는 다짐, 2024 강원 동계청소년올림픽 금메달 직후 숀 화이트(미국)를 뛰어넘는 선수이자 손흥민(LAFC)과 같은 세계적인 선수가 되겠다는 꿈이다. 이채운은 “후회 없이 내가 가진 모든 기술을 완벽하게 성공시키겠다는 각오”라며 “이번 올림픽 목표는 금메달”이라고 외쳤다.

메달권 진입, 어쩌면 금메달까지 가능한 ‘신무기’가 있다. 바로 ‘프런트 사이드 트리플 코크 1620(공중에서 세 바퀴를 비틀며 네 바퀴 반을 회전하는 기술)’이다. 이 기술을 성공한 건 이채운이 세계 최초다. 꽁꽁 숨겨놓고 예선에선 시도하지 않았다. 그는 “결선에서 보일 연기가 있다. 올림픽에서 나만 준비하고 있는, 나밖에 못 하는 기술”이라며 “2022 베이징 때는 최연소 참가자였다. 이번에는 절대 강자가 되고 싶다. 다른 선수들에게 ‘저 친구 무섭다’는 인상을 주고 싶다. 준비는 다 됐다”고 자신감을 드러냈다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]