[BS현장] 고아성 “묻어둔 나 자신 꺼냈다”…차가운 현실 속 청춘 멜로 ‘파반느’

배우 변요한, 이종필 감독, 배우 고아성, 문상민이 제작발표회에서 사진을 찍고 있다. 신정원 기자

이종필 감독이 또 한 번 청춘을 응시한다. 배우 고아성, 변요한, 문상민과 만나 새로운 감성 청춘 멜로 '파반느'를 선보인다.

12일 서울 메가박스 코엑스에서는 넷플릭스 영화 파반느 제작보고회가 열렸다. 현장에는 이종필 감독, 배우 고아성, 변요한, 문상민이 참석했다.

파반느는 각자가 품고 있는 상처로 인해 마음의 문을 닫고 살아가는 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화다. 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다.

영화 '삼진그룹 영어토익반', '탈주' 등을 통해 차가운 현실에 놓인 청춘들의 삶을 다양한 시선으로 담아온 이 감독은 이번에도 섬세한 연출과 독보적인 감성으로 이야기를 그린다.

이 감독은 먼저 "파반느는 왈츠처럼 춤곡을 일컫는 클래식 음악 용어인데, 왈츠보단 좀 더 우아하고 느린 춤곡이다. 원작 제목이 죽은 왕녀를 위한 파반느이기도 하고, 이 영화만의 고유한 무엇이 됐으면 해서 파반느라고 지었다"며 "사랑할 자신이 없는 사람들이 그럼에도 불구하고 사랑해나가는 멜로 영화다. 백화점 지하라는 어둠 속에 있던 세 사람이 빛을 향해 나아가는 성장 영화이기도 하다"고 작품을 소개했다.

영화는 주인공들의 아지트 같은 공간인 켄터키 호프부터 레코드 가게, 지금은 잘 볼 수 없는 공중전화 부스까지 영화 곳곳에 보물처럼 숨어있는 감각적인 로케이션들이 청춘 멜로 장르의 매력을 배가시킨다. 여기에 사랑의 경험과 감정의 흐름에 맞춰 사용된 클래식, 록, 재즈, 가요 등 다양한 장르의 음악이 적재적소에 배치돼 보고 듣는 재미를 더한다.

이 감독은 "사람이 누군가를 만나고, 사랑하고, 이별하고, 그리워하는 일련의 사랑의 경험과 감정에 맞춰서 음악이 나왔으면 좋겠다고 생각했다. 감각에 맞춰서 다양한 곡을 적절히 배치했다. 가는곳마다 음악이 나와서 음악 감독님이 기절할 수준이었다"고 웃으며 비하인드를 전했다.

파반느 포스터. 넷플릭스 제공

각자의 사연을 안고 모인 세 청춘이 만드는 케미스트리가 벌써부터 기대를 높인다. 1인칭 시점이었던 원작과 달리 세 인물의 사랑과 우정 그리고 성장의 서사가 더욱 입체적으로 펼쳐진다.

고아성은 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정을 연기한다. 미정은 음울한 인상과 어두운 분위기로 어릴 적부터 사람들의 불편한 시선을 견뎌온 인물이다. 처음으로 자신에게 거침없이 다가오는 두 남자를 만나고 마음의 문을 열기 시작한다.

고아성은 "'이종필 감독' 자체가 큰 매력"이라고 짚었다. 그는 "2020년도에 삼진그룹 영어토익반을 함께 하기도 했고, 배우 출신의 감독님이라 배우의 마음을 누구보다 잘 아셔서 기꺼이 참여했다"고 말했다.

인물에 대해선 "미정이라는 인물이 주는 이미지를 구현하기 위해 감독님과 오랜 시간 고민을 많이 했고, 분장팀이 많은 도움을 줬다"며 "미정의 글씨가 드러나는 장면이 있어서 '미정이는 어떤 글씨체를 갖고 있을까' 고민도 했다. 평생을 생각한다면 말로 마음을 표현하기보다 글로 쌓아왔을 것 같아 반듯하게 자신의 마음을 풀었을 거라 상상하고 준비했다. 젓가락질도 제가 두 종류를 할 수 있는데, 어렸을 때 사용했던 잘못된 젓가락질 버전을 캐릭터에 입혀봤다"고 캐릭터 구축 과정을 설명했다.

미정이 사람을 만나면서 마음을 열어가기에 인물의 내면 변화에도 집중했다. 고아성은 "그동안 올곧고, 부족할지언정 당당하고 자존감이 높은 캐릭터를 연기했었다. 저도 그런 사람이라고 착각하고 살아온 것 같다. 사실은 안에 나약함이 많다"며 "이번에 미정을 연기하면서 묻어뒀던 나 자신의 모습을 꺼냈다. 솔직한 나 자신과 마주하면서 미정을 잘 표현할 수 있었다"고 말했다.

배우 변요한, 고아성, 문상민이 제작발표회에서 사진을 찍고 있다. 신정원 기자

변요한은 록 음악을 좋아하는 자유로운 영혼의 소유자 요한을, 문상민은 꿈을 접고 현실을 사는 청년 경록을 연기한다.

변요한은 작품에 참여하게 된 계기에 대해 "감독님의 영화를 좋아했다. 파반느라는 대본을 저녁 시간에 받았는데 그 자리에서 두 번이나 읽었다. 작품이 너무나도 특별했고, 감독님 말고는 이 작품을 재해석해서 만들 수 없다는 확신이 들었다. 아성씨, 상민씨도 좋아하는 배우라서 참여하게 됐다"고 밝혔다.

인물이 가진 감정의 강약 조절에 고충을 겪으며 요한을 만들어갔다. 변요한은 "요한은 자신을 더 솔직하게 표현하기 위해 은유적인 표현을 많이 한다. 그런 말들을 표현하는 게 어려워서 감독님과 얘기를 많이 나눴다"며 "상처를 받았지만 그렇지 않은 것처럼, 사랑해봤지만 아닌 것처럼, 알고 있지만 모르는 것처럼 그렇게 연기를 했다"고 말했다. 덧붙여 "노란 탈색머리도 의미가 있었다. 새로 자라난 머리카락 뿌리는 희망이고, 나머지는 참고 견뎠던 상처의 일부라고 생각이 들었다"며 캐릭터를 해석한 바를 이야기했다.

문상민에게 이번 영화는 더욱 특별하다. 첫 스크린 데뷔다. 문상민은 "첫 영화라 의미가 크다"며 "시나리오를 읽었을 때 스물다섯, 여섯 2년 전의 문상민을 보는 것 같았다. 열심히 생활하고는 있지만 속에 허함이 있었다. 시나리오를 읽으면서 위로를 받았고, 경록의 말투가 비슷하기도 해서 자신감이 생겼다"고 작품에 참여한 이유를 설명했다.

무용수를 꿈꾸는 경록을 연기하기 위해 몸을 쓰는 것에도 신경을 썼다. 문상민은 "전문적인 동작이 필요하다고 생각해 우선 무용 트레이닝을 했다"며 "말수가 적은 만큼 자신의 상황과 감정을 몸으로 표현한다고 생각했다. 때로는 거칠고, 때로는 잔잔한 움직임이 필요해서 정확한 동작도 요구되지만 어떻게 움직이며 표현을 할까 고민을 많이 했었다"고 비하인드를 밝혔다.

배우들은 미정, 요한, 경록의 이야기가 청춘들에게 위로를 전하길 바라고 있다. 고아성은 "요한이 극 중 '지금 이 순간을 절대 잊지마. 청준은 영원한거니까'라고 대사를 하는데, 자기 자신한테 하는 얘기더라. 그걸 보며 '청춘은 어디에 있을까', '청춘은 무엇일까' 생각을 했었는데, 보시는 분들도 그런 경험을 하면 좋겠다"고 바람을 전했다.

파반느는 오는 20일 넷플릭스에서 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

