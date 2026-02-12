“연휴엔 문화체험”…주요 궁·능, 박물관·미술관 개방

국립중앙박물관 입춘매향 전시 모습. 국립중앙박물관 제공

설 연휴를 맞아 전국 곳곳에서 다채로운 문화체험 행사가 펼쳐진다. 주요 궁궐과 박물관, 미술관이 일제히 문을 열면서 비용 부담 없이 문화 향유의 기회를 누릴 수 있다. 이번 명절은 주말을 포함해 14일부터 18일까지 이어지며 가족과 함께 뜻깊은 시간을 보내려는 시민들의 문화 나들이가 활기를 띨 것으로 보인다.

12일 업계에 따르면 국가유산청은 연휴 기간 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁 등 4대궁과 종묘, 조선왕릉을 휴무일 없이 무료로 개방한다. 평소 방문하기 어려웠던 궁·능을 자유롭게 관람할 수 있어 연휴를 맞은 시민과 관광객에게 반가운 소식이다. 각 궁궐은 저마다 다른 건축미와 정원 풍경을 간직하고 있어 고즈넉한 돌담길 산책이나 전각 탐방을 통해 도심 속에서 역사적 정취를 느낄 수 있다. 다만 창덕궁 후원은 이번 무료 개방에서 제외되며 설 연휴가 끝난 다음날인 19일에는 전체 휴관한다.

2026년 병오년 수문장 세화 이미지. 국가유산청 제공

경복궁에서는 특별 행사도 마련된다. 16~18일 사흘간 경복궁 흥례문 광장에서 2026년 병오년 설맞이 세화 나눔 행사가 열린다. 세화는 질병이나 재난을 막고 한 해의 행운을 기원하는 뜻을 담은 그림으로, 조선시대에 왕이 새해를 맞아 신하들에게 하사하던 풍습에서 유래했다. 이후 민간으로 확산되며 새해 대표 풍속으로 자리 잡았다. 올해 세화는 서울특별시 무형유산 민화장 정귀자 보유자와 협업해 십이지신 붉은 말 수문장을 주제로 제작됐다. 궁궐을 지키는 수문장의 의미와 말띠 해의 상징성을 담아 힘찬 기운을 표현했다. 세화는 총 6000부가 준비되며, 수문장 교대의식이 끝난 뒤 하루 두 차례(오전 10시20분, 오후 2시20분) 선착순으로 배포된다.

운현궁에서도 문화 행사가 열린다. 16~18일 설맞이 민속 축제가 개최되며 방문객은 떡메치기·제기차기·윷놀이 등 전통놀이를 직접 체험할 수 있다. 온 가족이 함께 참여할 수 있어 어린이를 동반한 방문객에게 인기를 끌 것으로 보인다.

국립중앙박물관 우리들의 이순신 전시 모습. 뉴시스

주요 국립박물관과 미술관 역시 무료 관람과 특별 체험 프로그램을 진행한다. 먼저 국립중앙박물관은 설 당일인 17일을 제외하고 문을 열며 실내외 공간에서 봄의 매화를 미리 만나볼 수 있는 입춘매향 전시를 함께 진행한다. 또 충무공 이순신의 삶과 전쟁사를 쉽게 풀어낸 우리들의 이순신 전시도 무료로 운영한다.

국립민속박물관도 설날 당일만 휴관하며 16일에는 2026년 병오년 설맞이 한마당 행사를 개최한다. 우리 민족 고유의 전통 명절인 설을 맞아 세시풍속 체험과 공연 등 다양한 프로그램을 통해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시간을 제공할 예정이다.

지역 박물관들도 체험 중심의 행사를 마련하고 관람객을 맞이한다. 광주박물관은 도장으로 완성하는 책갈피 만들기와 마패 모양 석고 방향제 만들기 등 손공예 체험을 운영한다. 부여박물관에서는 윷놀이·투호·제기차기 등 전통놀이를 즐길 수 있으며 대구박물관에선 카드 수납형 마패와 갓 열쇠고리 만들기를 체험할 수 있다.

국립현대미술관 서울관·과천관·덕수궁관도 14∼18일 무료로 개방한다. 별도 예약 없이 입장이 가능하며 설 당일인 17일에는 서울관만 휴관한다. 경기도미술관, 울산시립미술관, 부산현대미술관도 연휴에 문을 연다. 광주시립미술관은 16∼17일 휴관하고, 대구미술관은 정기 휴관일인 16일과 19일 이틀만 쉬고 나머지 기간 정상 운영한다.

