[설특집] 연휴에 뭐 볼까…어디서든 즐기는 OTT 추천작

설 연휴를 맞아 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼이 다양한 장르의 작품을 내세우며 시청자 공략에 나섰다. OTT계 큰손 넷플릭스와 디즈니+는 굵직한 시리즈와 차별화된 예능을 선보이며 토종 OTT들은 공연 실황과 다큐멘터리 등 다양한 포맷의 작품을 내세웠다.

◆넷플릭스, 신혜선·이준혁 신작+일일 예능 ‘풍성’

국내 OTT 1위 넷플릭스는 강렬한 미스터리 스릴러 시리즈로 연휴 시작을 알린다. 13일 전편을 공개하는 레이디 두아는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경의 이야기를 그린 작품이다. 홀연히 나타나 모두의 시선을 사로잡았던 사라킴을 둘러싼 미스터리한 이야기를 예측불가한 전개와 색다른 반전으로 그려냈다. 넷플릭스 시리즈 인간수업과 마이네임 등 탄탄한 연출로 호평을 받았던 김진민 감독의 신작이다.

두터운 마니아층을 양산했던 비밀의 숲(tvN) 이후 8년 만에 재회한 배우 신혜선과 이준혁의 출연이 화제를 모았다. 신혜선은 정교하게 짜인 거짓과 속을 알 수 없는 진심 사이를 오가는 사라킴으로 분해 캐릭터를 입체적으로 완성할 예정이다. 이준혁은 진실을 밝혀내겠다는 집념 하나로 앞만 보고 달려가는 냉철하고도 날카로운 무경의 모습을 섬세한 연기력으로 표현한다.

일일 예능 라인업도 최근 새단장했다. 지난달 첫선을 보인 후 매주 수요일마다 순차 공개되는 데스게임: 1000만원을 걸어라는 오직 한 번의 1대1 데스게임으로 승패가 갈리는 신개념 두뇌 서바이벌이다. 전 프로바둑기사 이세돌, 프로게이머 출신 방송인 홍진호, 방송인 유리사, 프로 포커 플레이어 세븐하이, 여행 유튜버 빠니보틀, 흑백요리사1 우승자 권성준 셰프(나폴리 맛피아), 배우 박성웅, 펭귄 캐릭터 펭수 등이 출연했다. 승리 시 계속 도전해 매회 1000만원의 상금을 누적할 수 있지만 패배하면 즉시 탈락하는 냉혹한 룰 속에서 최종 데스 게임 마스터를 가린다.

지난 2일 첫 공개한 일병 김원훈: 보직의 세계는 육군 병장 만기 전역 후 다시 군으로 돌아간 김원훈이 다양한 특수 보직을 직접 체험하며 그동안 잘 알려지지 않았던 군대 이야기를 풀어내는 예능이다. 유튜브 채널을 통해 병장 캐릭터로 큰 인기를 얻은 김원훈의 색다른 도전이 웃음과 공감을 동시에 전한다. 매주 월요일 공개된다.

◆디즈니+, 스릴러 시리즈에 무속신앙 서바이벌까지

디즈니+도 미스터리 스릴러 블러디 플라워를 선보이며 시청자 공략에 나섰다. 지난 4일부터 매주 수요일 순차 공개 중인 이 작품은 불치병을 치료할 수 있는 능력을 가진 연쇄살인범을 둘러싼 사람들의 이야기를 그렸다. 세상을 구할 천재적인 의술을 가진 연쇄살인범 이우겸(려운), 아픈 딸을 살리기 위해 살인범을 살려야 하는 변호사 박한준(성동일), 사형 심판으로 자신의 존재를 입증해야 하는 금수저 검사 차이연(금새록)의 팽팽한 긴장감과 대결이 돋보인다. 단순한 범죄 스릴러의 공식을 벗어나 ‘사람을 살릴 수 있는 살인’이라는 윤리적 딜레마를 중심에 두고 이야기를 전개한다.

지난 11일 첫 공개된 오리지널 예능 운명전쟁49는 누구도 도전한 적 없는 설정과 제작진의 실험적인 기획으로 탄생해 주목받았다. 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌을 펼친다. 타로·사주·무속·관상 등 각 분야의 운명술사들이 자신만의 방식으로 운명을 해석하고 맞붙는 치열한 대결이 펼쳐지며 기존 서바이벌 예능에서는 경험하지 못했던 색다른 긴장감과 몰입감을 전한다.

◆온 가족이 즐기는 임영웅 공연·선재 스님 음식

티빙은 가수 임영웅의 2025 전국투어 아임 히어로(IM HERO) 서울 공연 실황 VOD를 13일 독점 공개한다. 지난해 11월30일 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 콘서트는 세대를 초월한 명곡 퍼레이드와 압도적인 스케일의 무대를 자랑한 바 있다. 공연장을 찾지 못한 팬들은 물론 현장의 감동을 다시 경험하고 싶은 관객에게 특별한 선물이 될 전망이다. 다각도의 카메라 워크와 생생한 음향을 통해 공연장의 환호와 현장감을 정교하게 담아냈다.

웨이브는 다큐멘터리와 시사교양 프로그램을 오리지널로 선보인다. 13일 전편 공개하는 공양간의 셰프들은 사찰음식 명장 스님 6인이 공양을 준비하고 나누는 과정을 따라가며 음식에 담긴 철학과 수행의 의미를 조명하는 푸드 리얼리티 프로그램이다. 흑백요리사 시즌2에서 백수저로 톱7에 오른 선재 스님과 넷플릭스 셰프의 테이블로 전 세계적인 인지도를 얻은 정관 스님 등 내로라하는 6인의 사찰음식 명장이 한자리에 모였다.

매주 금요일 공개 중인 범죄자의 편지를 읽다는 세상을 떠들썩하게 했던 실제 사건 당사자들의 자필 편지를 읽으며 범죄 심리를 분석하는 프로그램이다. 사건 당사자들의 편지를 중심으로 그 안에 담긴 왜곡된 심리와 숨겨진 감정을 전문가의 시선으로 분석하며 깊이 있는 스토리텔링을 완성한다. 변호사 겸 방송인 서동주와 박경식 그것이 알고 싶다 전 PD를 비롯해 프로파일러 표창원, 범죄심리학자 박지선 교수, 재심 전문 박준영 변호사가 게스트로 참여 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]