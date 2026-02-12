'C9 신인' 네이즈, 정식 데뷔 전 日 음방 출격 확정

신인 보이그룹 NAZE(네이즈)가 일본의 대표 음악 방송까지 진출한다.

네이즈는 오는 16일 일본 지상파 방송사 TBS의 간판 음악 프로그램인 'CDTV 라이브! 라이브!(CDTVライブ!ライブ!)'에 출연한다.

아직 정식 데뷔도 하지 않은 네이즈가 일본 지상파 대표 음악 방송에 출연을 확정한 것은 극히 이례적이다. 특히 'CDTV 라이브! 라이브!'는 최근 보이넥스트도어, 아일릿, NCT WISH, 아이브, 제로베이스원 등 국내뿐만 아니라 일본 내에서도 상당한 인지도와 화제성을 갖춘 여러 아티스트들이 대거 출연 소식을 알린 간판 음악 방송이다.

네이즈는 데뷔 전임에도 불구하고 해당 프로그램 라인업에 이름을 올리면서 막강한 글로벌 잠재력과 주목도를 증명했다. 이날 네이즈는 'CDTV 라이브! 라이브!'에서 TBS 드라마 'DREAM STAGE(드림 스테이지)'의 주제곡 'BABYBOO(베이비부)' 무대를 풀버전으로 선보이며 일본 시청자들을 찾아갈 예정이다.

특히 이번 음악 방송을 통해 '본캐' 네이즈의 매력적인 퍼포먼스가 현지 팬들의 마음을 사로잡을 것으로 기대된다. 네이즈는 탄탄한 능력치와 청량한 에너지, 신인답지 않은 무대 장악력으로 완성형 아이돌로서 존재감을 각인시킬 계획이다.

앞서 네이즈는 TBS의 '연말 올스타 체육대회 (大晦日オールスター体育祭)', 'SASUKE 2025', '세계를 비교해보면 (世界くらべてみたら)', '도어x도어 퀘스트 (ドアxドア クエスト)', '와타나베 나오미의 0박 바캉스 (渡辺直美のニッポン0泊バカンス)' 등 다양한 스포츠 및 여행 예능 프로그램에 출연하며 일본 시청자들에게 다재다능한 매력을 알렸다.

한편, 네이즈는 일본 TBS 금요드라마 'DREAM STAGE'에서 데뷔를 꿈꾸는 연습생 역할로 출연하며 성공적인 첫 인상을 남겼다. 'DREAM STAGE'는 일본뿐만 아니라 국내 방송사 tvN, OTT TVING(티빙)에서도 편성되며 네이즈의 연기를 만날 수 있다.

'DREAM STAGE' 방영과 더불어 각종 방송은 물론, 일본 현지 공연, 광고계에서도 주목 받고 있는 네이즈의 행보가 이목을 집중시킨다.

네이즈는 C9엔터테인먼트의 신인 보이그룹으로 올해 정식 데뷔를 준비하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]