위치 추적 앱 아이쉐어링, 기본 제공 기능 설 연휴 해외여행 필수품 부상

해외여행 시 유용한 아이쉐어링 앱. 사진=아이쉐어링

한국교통연구원이 지난 10일 국민 중 31.4%가 올해 설 연휴 여행 계획이 있고 이 중 10.6%는 해외 여행 의사가 있다는 조사 결과를 발표했다고 12일 밝혔다.

인천국제공항도 설 연휴 시즌 일 평균 22만 명 출국을 예상했고 야놀자리서치는 연간 출국 3000만 명을 전망했다. 특히 설과 추석 연휴 시즌에 집중되는 해외 가족 여행의 경우 3대(代)가 참여하는 경우가 많다. 이에 따라 여행 시 나이 드신 부모님과 어린 아이들의 안전에 대한 관심이 높아지고 여행객 밀집도가 높고 복잡한 관광지에서는 가족과 동선을 달리하거나 일행을 놓치는 경우를 대비해 위치 추적 앱을 사용하는 여행족이 꾸준히 늘고 있다.

업체에 따르면 아이쉐어링은 해외 어디서든지 eSIM을 통해 모바일 데이터 혹은 Wi-Fi를 사용할 수 있으면 GPS를 활용해 여행 구성원의 위치를 쉽게 확인할 수 있다. 여행 관심사와 스타일, 체력이 각기 다른 가족끼리 떨어져 있을 때나 유달리 인파가 밀집한 명소나 전통시장 관광지 등에서 아이쉐어링이 기본으로 제공하는 ‘실시간 위치 확인’ 기능이나 ‘거리 알림’ 기능을 사용하면 가족이 어디 있는지 바로 확인하고 일행이 멀어지게 되면 알람을 받을 수 있어 혹시 모를 비상 상황을 대비할 수 있다.

또한 아이쉐어링은 해외에서 구글 또는 애플 지도와 자동 연동되어 여행지에서 가장 정확한 지리 정보를 제공해 상대방의 위치를 보여 주며 그 위치로 가는 최적 경로와 예상 시간도 확인할 수 있어 해외 가족 여행에서 활용도가 높다. 250여 개국에서 서비스를 운영해 유명 관광 국가뿐 아니라 세계의 구석 구석에서도 아이쉐어링을 사용할 수 있어 정보 접근성 측면에서도 수월하다고 업체 측은 전했다.

아이쉐어링 주용재 공동대표는 “해외여행 수요가 급증할 것으로 예상되는 올해 첫 명절 연휴에 낯선 타지에서 가족의 안전만큼 중요한 것은 없다”며 “아이쉐어링의 핵심 기능인 ‘실시간 위치 확인’과 ‘거리 알림’은 무료로 제공되는 만큼 여행 출발 전 가족이 함께 설치해 다가올 여행 시 안전을 미리 챙기시길 권한다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]