[설특집] 휴민트→왕사남, 설 연휴 '돈값'하는 추천 영화는?

올해도 설 연휴 가족 단위 관객을 겨냥한 한국 영화 3편이 준비 중이다. 유해진·조인성·박정민·최우식 등 스타 배우들이 관객몰이에 나섰다.

첩보 액션의 짜릿함부터 사극의 묵직한 울림, 가족 판타지의 눈물 버튼까지 장르 스펙트럼이 넓다. 실제로 12일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 실시간 예매율 상위권을 휴민트, 왕과 사는 남자, 넘버원 세 편이 나란히 점령하며 극장가에 훈풍이 돈다.

전날 개봉한 휴민트는 11만 6747명의 오프닝 스코어를 기록하며 왕과 사는 남자(8만 6924명)를 제치고 박스오피스 1위를 꿰찼다. 예매 순위 역시 휴민트가 예매 관객수 약 18만 8000명으로 1위를 기록 중이다. 그 뒤로 왕과 사는 남자(17만 3500명)가 2위를 달리고 있다. 넘버원은 같은 날 1만7232명이 봐 3위에 올랐다. 같은 시점 기준 예매량은 약 4만4800명이다.

◆유해진·박지훈이 만든 사극의 힘…왕과 사는 남자

4일 개봉한 왕과 사는 남자는 조선시대를 배경으로, 숙부에게 배신당해 폐위된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배되며 마을 촌장 엄흥도를 만나 벌어지는 이야기를 그린다. 연출은 장항준 감독이 맡았다. 라이터를 켜라로 장편 연출을 시작해 기억의 밤 등 장르를 넘나들어온 그의 필모가 이번엔 사극으로 확장됐다.

대한민국 영화 누적 관객수 1위 배우인 유해진과 대세 배우 박지훈이 각각 광천골 촌장 엄흥도와 단종 이홍위 역을 맡았다. 당대 최고 권력자 한명회 역에 유지태, 이홍위를 끝까지 지키는 궁녀 매화 역에 전미도가 등장한다.

장 감독은 “왕위를 빼앗긴 뒤 단종의 삶에 대해서 이야기하고 싶었다. 그는 어떤 생각을 하고, 어떤 행동을 했을까? 단종이 어떤 사람이었는지 고찰해 보고 싶었다”고 밝혔다. 계유정난 이후 ‘비운의 왕’이라는 이름 아래 단편적으로만 그려졌던 단종의 모습이 아닌 ‘인간 이홍위’의 모습에 집중했음을 전했다.

유해진은 “역사 속 단종에 대한 이야기를 많은 사람들이 알고 있지만 우리 영화는 그 안에서 새로운 면을 발견할 수 있는 작품이라 끌렸다”면서 왕과 사는 남자가 스크린서 보여줄 새로운 역사 해석에 관심이 모이고 있다.

◆조인성의 묵직한 열연 x 대세 박정민의 멜로…휴민트

비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. 베테랑 시리즈, 모가디슈, 밀수 등으로 관객의 신뢰를 쌓아온 류승완 감독의 신작이다.

시원시원한 액션 연기부터 깊은 감정 연기까지 믿고 보는 배우 조인성과, 작품마다 새로운 얼굴을 선보여온 변신의 귀재 박정민이 각각 국정원 조 과장, 보위성 박건으로 분해 강렬한 시너지를 선보인다.

이번 개봉작 중 가장 극장용 영화라는 평을 받는 휴민트다. 류 감독 특유의 타격감 넘치는 연출과 이국적인 풍광이 더해져 특수관 관람 열기도 엿보인다.

특히 캐릭터의 개성을 살린 액션 스타일링이 돋보인다. 조인성은 긴 팔·다리를 활용한 시원시원한 액션으로 관객들의 눈을 즐겁게 한다. 박정민은 합기도를 기반으로 절도 있는 요원 액션을 선보인다. 두 배우뿐만 아니라 박해준·신세경·정유진·이신기 등 몸을 사리지 않는 열연은 류 감독과 제작진이 설계한 액션 시퀀스에 생동감을 불어넣으며 영화의 완성도를 높였다.

◆누구와 함께 봐도 좋은 온가족 추천작…넘버원

영화 넘버원은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민(최우식)이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실(장혜진)이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기를 그린다.

연출은 김태용 감독. 거인과 여교사 이후 더 따뜻한 결의 드라마로 방향을 틀었다. 최우식은 “처음 시나리오를 읽고 눈물을 흘렸던 것 같다. 시나리오만으로 마음을 울리는 지점들이 있었다”고 출연 이유를 밝혔다.

영화의 또 다른 주인공은 단연 음식이다. 부산 로케이션을 통해 로컬 맛집을 소개하는 데 그치지 않고, 스크린을 뚫고 나올 듯한 엄마의 손맛이 고스란히 담긴 집밥들이 관객들의 오감을 자극한다. 김 감독은 경상도식 소고기국·콩잎절임 등 지역 고유의 음식들을 단순한 소품이 아닌 관계를 이어주는 매개체로 활용해 의미를 더했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

