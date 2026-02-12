밴드 클라우디안, 'NEW WAVE' MV 깜짝 공개…'사운드로 구현한 영화'

밴드 클라우디안(CLOUDIAN)이 철학적 세계관과 비주얼 미학을 더한 뮤직비디오를 깜짝 공개했다.

클라우디안은 12일 0시 공식 채널을 통해 싱글 앨범 'GARDENER'의 수록곡 'NEW WAVE' 뮤직비디오를 오픈했다. 한국적인 무드와 판타지적 색채가 공존하는 판타지 세계를 배경으로 히어로와 멤버들의 교차 편집을 통해 웅장하고 긴장감 넘치는 서사를 그려냈다.

지난해 발매된 클라우디안의 싱글 앨범 'GARDENER'는 '사운드로 구현한 영화'라는 콘셉트로 제작된 시네마틱 싱글 앨범으로 독창적인 서사 속 포스트 아포칼립스 시대의 희망과 재생을 시청각적으로 형상화했다. 그중 'NEW WAVE'는 '혁명의 도래'를 주제로 한 편의 영화를 보는 듯한 압도적인 몰입감을 선사했다.

이날 클라우디안은 'GARDENER' 발매 당시 공개되지 않았던 'NEW WAVE' 뮤직비디오를 공개하며 앨범의 유기적인 서사를 완성, 음악적 경계를 넘어 스토리텔링과 영상을 결합한 독창적인 종합 예술을 선보이며 아티스트로서 확고한 정체성과 가치를 증명하고 있다.

클라우디안은 최근 유럽 6개 도시 투어를 성공적으로 마치며 국내 시장을 넘어 글로벌 시장에서의 영향력을 확장하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]