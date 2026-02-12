[SW이슈] 제로베이스원, 5인조로 2막…석매튜·김태래·박건욱·성한빈·김지웅 합류

향후 5인조 제로베이스원으로 활동하게 되는 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱(왼쪽부터). 뉴시스 제공

그룹 제로베이스원이 향후 5인조로 활동한다.

웨이크원은 12일 “제로베이스원 멤버 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인은 깊은 신뢰를 바탕으로 새로운 시즌을 함께하기로 결정했다”며 “당사 아티스트인 석매튜, 김태래, 박건욱을 비롯하여, 성한빈과 김지웅, 그리고 이들의 소속사까지 충분한 논의를 거쳐 한 마음으로 뜻을 모았다”고 부연했다. 석매튜와 박건욱은 최근 웨이크원으로 소속사를 옮긴 바 있다.

그룹 제로베이스원. 뉴시스 제공

제로베이스원은 엠넷 오디션 프로그램 보이즈 플래닛 시즌1을 통해 9인조 데뷔조를 꾸렸다. 2023년 7월 가요계에 데뷔해 6개 앨범 연속 밀리언셀러에 오르는 등 성과를 냈다. 당초 2년6개월 계약으로 맺어져 끝이 정해진 프로젝트 그룹이었지만, 제로베이스원의 활동이 계속되길 바라는 제로즈(팬덤명)의 염원이 닿았다. 향후 제로베이스원이라는 이름으로 5인 체제 활동이 전개될 예정이다 .

제로베이스원을 떠나 기존 소속사로 돌아가 활동하게 되는 장하오, 리키, 김규빈, 한유진(왼쪽부터). 뉴시스 제공

다만 장하오, 리키, 김규빈, 한유진 4인은 정해진 프로젝트 기간을 마무리한다. 지난달 4인의 소속사 와이에이치 엔터테인먼트는 “당사와 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 신뢰를 바탕으로 향후 행보를 차분히 준비하는 시간을 갖고자 한다”고 밝히며 사실상 제로베이스원 활동의 종료를 예고한 바 있다. 이들은 기존 소속사에서 향후 활동을 꾸려갈 예정이다.

제로베이스원의 2막을 함께 할 웨이크원은 “제로베이스원이라는 이름 아래 아홉 멤버가 함께 쌓아온 음악적 유산은 특정 시점에 머무르지 않고, 앞으로도 다양한 방식과 가능성으로 확장되며 그 생명력을 이어갈 것”이라며 “비록 활동의 형태에는 변화가 있을 수 있으나, 우리가 함께 나누어 온 가치와 정체성은 변함없이 지속될 것”이라고 밝혔다.

제로베이스원은 지난 2일 스페셜 리미티드 앨범 리플로우(RE-FLOW)를 발매했다. 9인 체제의 마지막 무대는 다음 달 열리는 ‘2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE’이 된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

